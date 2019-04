Transat A.T. inc. - Élection du conseil d'administration





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - À l'issue du vote qui s'est déroulé aujourd'hui lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, les douze candidats à titre d'administrateurs de Transat ont tous été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou par procuration. Le conseil d'administration de la société est donc composé de M. Raymond Bachand, administrateur en chef depuis 2018, de M. Louis-Marie Beaulieu, Mme Lucie Chabot, Mme Lina De Cesare, M. W. Brian Edwards, Mme Susan Kudzman, M. Jean-Yves Leblanc, M. Ian Rae, M. Jacques Simoneau, Mme Louise St-Pierre, M. Philippe Sureau, de même que de M. Jean-Marc Eustache, cofondateur de Transat, président du conseil et chef de la direction.

Voici les résultats du vote :











En faveur

Abstentions

Nombre %

Nombre % Raymond Bachand 20 753 075 85,71 %

3 461 268 14,29 % Louis-Marie Beaulieu 21 075 101 87,04 %

3 139 242 12,96 % Lucie Chabot 20 763 649 85,75 %

3 450 694 14,25 % Lina De Cesare 20 497 242 84,65 %

3 717 101 15,35 % W. Brian Edwards 21 069 054 87,01 %

3 145 289 12,99 % Jean-Marc Eustache 20 548 712 84,86 %

3 665 631 15,14 % Susan Kudzman 21 032 071 86,86 %

3 182 272 13,14 % Jean-Yves Leblanc 20 543 527 84,84 %

3 670 816 15,16 % Ian Rae 21 146 847 87,33 %

3 067 496 12,67 % Jacques Simoneau 20 509 601 84,70 %

3 704 742 15,30 % Louise St-Pierre 21 121 885 87,23 %

3 092 458 12,77 % Philippe Sureau 19 882 541 82,11 %

4 331 802 17,89 %

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018 (TSX : TRZ).

