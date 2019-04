Poletowin Pitcrew Holdings, Inc. nomme Deborah Kirkham à son conseil d'administration





Pole To Win International, Inc. (PTW), chef de file de l'industrie de la sous-traitance de jeux vidéo et de services technologiques, a annoncé aujourd'hui la nomination de sa CEO, Mme Deborah Kirkham, au conseil d'administration de sa société mère, Poletowin Pitcrew Holdings, Inc. (PPHD). Mme Kirkham a été nommée Chief Executive Officer (CEO) de PTW plus tôt cette année. Poletowin Pitcrew Holdings, Inc. a été créée en février 2009 en tant que société holding de Pole To Win Co, Ltd, le premier sous-traitant indépendant de tests au Japon, et de PITCREW CO, LTD, la première société spécialisée dans la surveillance Internet du secteur. Depuis lors, PPHD est passée à 28 filiales consolidées sous son égide et est cotée à la première section de la Bourse de Tokyo. Sur la base de sa philosophie d'entreprise "Create Customer Value", le Groupe se donne pour mission d'intégrer les "choses que seuls les hommes peuvent faire" avec des "systèmes de qualité supérieure".

"Deborah Kirkham est un leader naturel dont l'intelligence et la détermination ont généré une croissance énorme pour PTW au cours des dernières années et nous ne pourrions être plus heureux de l'accueillir au conseil d'administration de PPHD", a déclaré Teppei Tachibana, Président et CEO de PPDH et Président du Conseil de PTW. "Nous pensons que sa solide expérience et son style de leadership dynamique seront extrêmement précieux à mesure que PPHD continuera à grandir et à se développer."

"Au cours des neuf dernières années, j'ai activement dirigé l'immense succès de PTW et j'ai hâte de poursuivre dans cette voie en tant que CEO de PTW, et maintenant membre du Conseil de PPHD," nous confie Deborah Kirkham, CEO de PTW. "Je suis honorée de siéger au Conseil d'administration de PPHD et d'avoir l'occasion de travailler avec cette équipe extraordinaire alors que nous continuons à bâtir l'avenir de l'entreprise et à aider nos clients à faire connaître leur histoire au monde. Je suis particulièrement enthousiaste parce que ce moment marque la toute première nomination féminine de PPHD au Conseil d'administration, ainsi que notre toute première nomination à l'extérieur du Japon, où PPHD trouve ses origines. La confiance que PPHD a en moi pour m'aider à apporter de nouvelles perspectives à la profonde histoire d'innovation et de collaboration de notre entreprise me laisse sans voix."

A propos de Poletowin Pitcrew Holdings, Inc.

PPHD est cotée à la 1ère section de la Bourse de Tokyo sous le code 3657. POLE TO WIN est une marque déposée de Pole To Win Co. au Japon et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Pour plus d'informations, visitez https://www.poletowin-pitcrew-holdings.co.jp/en/

A propos de Pole To Win International

Pole To Win International, Inc. (PTW) est l'un des principaux fournisseurs de solutions de jeux, de divertissement numérique et de médias interactifs avec 16 bureaux dans 10 pays à travers le monde. Notre gamme de services comprend l'assurance qualité, la localisation, l'expérience client, les services d'ingénierie et de développement et les services de production audio. Pole To Win Co. et PTW offrent ensemble 25 années d'expérience et PTW a connu une croissance phénoménale et est positionnée pour faire de grands progrès dans les années à venir. En tant que principal fournisseur mondial d'une gamme de marchés axés sur la technologie, PTW travaille actuellement dans l'industrie des jeux vidéo, les médias de divertissement interactifs, l'apprentissage en ligne, le commerce électronique et le marché en pleine croissance de l'Internet des objets (IdO). PTW, composée de filiales mondiales, est une société holding basée au Royaume-Uni, créée en 2016 sous la direction de Poletowin Pitcrew Holdings, Inc. Pour plus d'informations, visitez https://www.ptw.com/

