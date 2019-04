Le Forum Chine-Italie sur la philanthropie annonce une nouvelle ère philanthropique dans ces deux pays





SHENZHEN, Chine, 30 avril 2019 /CNW/ - Le Forum Chine-Italie sur la philanthropie (CIPF) a été organisé conjointement par China Global Philanthropy Institute (CGPI), TOChina Hub et China Development Research Foundation (CDRF) en vue d?appuyer l?initiative « Une ceinture, une route » et de mettre en lumière l?échange philanthropique et la collaboration entre les deux pays. Le Sommet philanthropique Est-Ouest du CIPF s?est tenu avec succès du 20 au 23 mars, à la Lincean National Academy of Sciences de Rome.

À titre de co-présidents honoraires du forum, Romano PRODI, ancien président de la Commission européenne et ancien Premier ministre de l'Italie, ainsi que MA Weihua, président de CGPI et ancien gouverneur de la China Merchants Bank, ont assisté à un dîner d?état le 22 mars tenu par Sergio MATTARELLA, président italien. Dans son allocution, le président MATTARELLA déclara : « l?établissement de...CIPF ainsi que d?une série d?ententes gouvernementales et commerciales dont la signature est prévue pour demain, démontre pleinement le solide intérêt des deux pays à établir des liens coopératifs. »

Le 23 mars, WANG Zhenyao, président de CGPI, FANG Jin, secrétaire général adjoint de CDRF et Giovanni ANDORNINO, directeur de TOChina Hub, ont signé un protocole d?entente sur l?établissement de CIPF en vue d?une collaboration à long terme en matière de philanthropie. Le Premier ministre italien, Giuseppe CONTE, a assisté à la cérémonie. Ce protocole d?entente était le seul en matière de philanthropie parmi les 19 accords intergouvernementaux signés ce jour-là. L?événement marquait l?échange philanthropique du plus haut niveau entre les deux pays.

En outre, le Sommet philanthropique Est-Ouest du CIPF a été un succès sur toute la ligne. Plus de 30 représentants des domaines de la politique, de la philanthropie, des affaires, des arts et du milieu universitaire des deux pays ont pris part à l?événement. Le sommet marquait le lancement du Cercle philanthropique Est-Ouest qui met en lumière l?action concertée des plus grandes familles philanthropiques au monde, et du Cercle International d?innovation en philanthropie visant à « réunir les plus jeunes philanthropes du monde dans le but d?innover pour le plus grand bien » dans le cadre du East-West Philanthropy Forum (EWPF), qui est la plateforme d?échange et de collaboration la plus axée sur les gestes concrets entre les philanthropes de l?est et de l?ouest et qui vise à aborder les enjeux environnementaux et sociaux les plus pressants. Les représentants de philanthropes chinois et italiens ont promis de prendre des mesures concrètes afin d?organiser la formation de personnel, de mettre en place une protection environnementale, d?assurer la protection du patrimoine culturel intangible et d?appuyer le legs philanthropique familial au sein du cadre de CIPF et EWPF.

SOURCE China Global Philanthropy Institute

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 18:37 et diffusé par :