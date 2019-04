La célébration mondiale de la Journée internationale du jazz 2019 s'achève avec un extraordinaire concert réunissant des artistes de renom à Melbourne, en Australie





Des milliers de spectacles et d'événements sont organisés dans 195 pays de tous les continents

MELBOURNE, Australie, 30 avril 2019 /PRNewswire/ -- Suite à la tenue de milliers de concerts de jazz dans 195 pays des sept continents, la Journée internationale du jazz 2019 a été clôturée avec succès cette nuit à Melbourne, en Australie, par un extraordinaire concert réunissant des artistes de renom au célèbre Hamer Hall du Melbourne Arts Center. Orchestré par les co-directeurs artistiques Herbie Hancock (États-Unis) et James Morrison (Australie) ainsi que le directeur musical John Beasley (États-Unis), le concert a été diffusé en direct par les Nations Unies et l'UNESCO et sur le site www.jazzday.com. Le spectacle a été ponctué des performances captivantes de plus de 30 artistes internationaux : Cieavash Arian (Iran), William Barton (Australie), Brian Blade (États-Unis), A Bu (Chine), Igor Butman (Fédération de Russie), Theo Croker (États-Unis), Joey DeFrancesco (États-Unis), Eli Degibri (Israël), Kurt Elling (États-Unis), James Genus (États-Unis), Paul Grabowsky (Australie), Antonio Hart (États-Unis), Matthew Jodrell (Australie), Aditya Kalyanpur (Inde), Ledisi (États-Unis), Jane Monheit (États-Unis), James Muller (Australie), Eijiro Nakagawa (Japon), Mark Nightingale (Royaume-Uni), Jeff Parker (États-Unis), Chico Pinheiro (Brésil), Tineke Postma (Pays-Bas), Eric Reed (États-Unis), Antonio Sánchez (Mexique), Somi (États-Unis), Ben Williams (États-Unis), Lizz Wright (États-Unis) et Tarek Yamani (Liban).

La première partie du concert a mis en vedette deux des musiciens les plus appréciés d'Australie : le joueur de didgeridoo William Barton et le trompettiste James Morrison. La chanteuse Jane Monheit a par la suite rejoint le guitariste/chanteur brésilien Chico Pinheiro sur scène pour interpréter le classique du jazz brésilien d'Antonio Jobim « Jobers » Waters of March. Ledisi a fait frissonné la salle avec sa reprise de Try a Little Tenderness, accompagnée d'un ensemble de 10 musiciens incluant une section de cuivres exceptionnelle composée de Theo Croker, Eli Degibri, Matthew Jodrell, Eijiro Nakagawa et Tineke Postma. Selon la tradition de la Journée du jazz, le concert s'est achevé avec la participation de l'ensemble des artistes pour une interprétation jazzy de l'hymne pour la paix de John Lennon, Imagine.

En outre, deux semaines de concerts de jazz et d'activités éducatives ont été organisées dans plusieurs villes d'Australie, pays hôte de la Journée internationale du jazz 2019. Des milliers d'élèves des écoles publiques de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, ont participé à des programmes d'éducation au jazz dirigés par Herbie Hancock, James Morrison, Antonio Hart et les boursiers du Herbie Hancock Institute of Jazz Performance à l'opéra de Sydney. Les nombreuses festivités organisées dans le cadre de la Journée du jazz à Melbourne comprenaient des master classes au Melbourne Conservatorium ainsi que des ateliers dirigés par Eric Reed, Tarek Yamani et A Bu, entre autres artistes. Il convient également de souligner une représentation spéciale pour la Journée du jazz à l'Adelaide Festival Centre, des défilés sur cinq jours sur la rue King à Brisbane et une célébration des Femmes du jazz à Perth.

Célébrée chaque année dans le monde entier le 30 avril, la Journée internationale du jazz met en avant le pouvoir du jazz en tant que force de liberté et de créativité, encourage le dialogue interculturel via le respect et la compréhension, et tisse des liens entre des personnes venues des quatre coins du monde. Présentée en partenariat avec le Herbie Hancock Institute of Jazz, cette journée est inscrite au calendrier officiel de l'UNESCO et des Nations Unies.

La ville hôte de la Journée internationale du jazz 2020 sera Le Cap, en Afrique du Sud.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.jazzday.com ou www.unesco.org/jazzday.

