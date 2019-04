Synaptive Medical prée sommet annuel de la Société internationale pour la résonance magnétique en médecine





Synaptive Medical, un pionnier mondial de la planification et de la robotique chirurgicale automatisée, a annoncé aujourd'hui qu'il présentera 10 abstracts lors du 27e sommet annuel de l'International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) à Montréal, Québec (Canada), du 11 au 16 mai.

Les abstracts de Synaptive qui seront présentés au rassemblement de l'ISMRM porteront sur les résultats d'une étude logicielle et hardware réalisée au cours des six dernières années, et qui s'intéresse aux besoins d'accessibilité aux systèmes IRM pour l'imagerie au point d'intervention, et à la manière de surmonter les obstacles qui existent avec la technologie actuelle. Les données présentées souligneront comment l'application d'une architecture système souple et durable et d'algorithmes logiciels pour la reconstruction d'images scannées, ainsi que le déploiement d'éléments système à haute performance, peuvent rendre l'imagerie par résonance magnétique plus accessible, notamment au point d'intervention. Cette option joue un rôle crucial dans les évaluations de troubles neurologiques aigus.

Synaptive s'engage à développer des innovations IRM, tout en optimisant sa suite technologique entièrement intégrée. La société sera au stand #302 durant la conférence :

Détails des présentations numériques par affiche:

Titre : Preliminary Investigation of the Vibration Characteristics and Isolation Requirements of a Prototype MRI Scanner (Programme #1592) Session : Ingénierie de résonance magnétique Date : Lundi 13 mai Heure : 9h15 ? 10h15 EDT Lieu : Hall d'exposition _ Titre : A Dedicated Head-Only MRI Scanner for Point-of-Care Imaging (Program #3679) Session : Valeur de la résonance magnétique Date : Mercredi 15 mai Heure : 9h15 ? 10h15 EDT Lieu : Hall d'exposition _ Titre : Specific Absorption Rate in Head-Only Mid-Field Scanner: Comparisons to 1.5 T and 3 T (Program #4167) Session : Sécurité en résonance magnétique Date : Mercredi 15 mai Heure : 15h45 ? 16h45 EDT Lieu : Hall d'exposition _ Titre : 2D Imaging near Metallic Implants at 0.5T using High Time-Bandwidth Product RF pulses (Program #4605) Session : Acquisition, reconstruction & analyse Date : Jeudi 16 mai Heure : 9h15 ? 10h15 EDT Lieu : Hall d'exposition _ Titre : A Web-Based Data Management System as a Collaborative Imaging Research Platform (Program #4843) Session : Outils logiciels Date : Jeudi 16 mai Heure : 13h45 ? 14h45 EDT Lieu : Hall d'exposition

Séance pédagogique:

Titre: A Web-Based Data Management and Processing System to Support the Prevention of Vascular Dementia Session: Junior Fellows Symposium: MR from a Global Perspective: The Underrepresented Part of the MR Spectrum Date: Mercredi 15 mai Heure: 13h30 ? 15h30 EDT Lieu: 710A

Détails des sessions pédagogiques combinées :

Titre : High Performance Diffusion Imaging on a 0.5T System (Program #1193) Session : Valeur de l'IRM Date : Jeudi 16 mai Heure : 18h00 ? 20h00 EDT Lieu : 512A-H _ Titre : Imaging at 0.5 T with High Performance System Components (Program #1194) Session : Valeur de l'IRM Date : Jeudi 16 mai Heure : 18h00 ? 20h00 EDT Lieu : 512A-H _ Titre : How MRI as a Micro-Service Architecture Can Accelerate Research and Commercialization (Program #1198) Session : Valeur de l'IRM Date : Jeudi 16 mai Heure: 18h00 ? 20h00 EDT Lieu: 512A-H

Détails de la présentation orale :

Titre : Implementation of an MRI Reconstruction Framework with a System-Integrated Acquisition Database (Program #1258) Session : Limites de la reconstruction des images Date : Jeudi 16 mai Heure : 18h00 ? 20h00 EDT Lieu : 520A-F

Pour plus d'informations sur le sommet et sur la présence de Synaptive, consultez le programme de l'ISMRM.

À propos de Synaptive Medical

Synaptive Medical Inc., une société de technologies et d'appareils médicaux basée à Toronto, développe du matériel et des technologies logicielles franchissant les obstacles auxquels les hôpitaux sont habituellement confrontés, et améliore les soins aux patients pendant et après leur opération. Les solutions Modus Vtm et BrightMattertm intégrée de Synaptive ? incluant la planification chirurgicale, le guidage et la visualisation, ainsi qu'une plateforme informatique ? fournissent aux grands cliniciens et systèmes de santé les informations dont ils ont besoin pour garantir les meilleurs résultats possibles pour les patients.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

