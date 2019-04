Desgagnés prend livraison du N/C ROSSI A. DESGAGNÉS - Pétrolier-chimiquier à bicarburation / GNL





QUÉBEC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec une très grande fierté que Desgagnés a pris livraison aujourd'hui du N/C Rossi A. Desgagnés, un pétrolier de toute nouvelle génération, à la fine pointe de la technologie, dont la construction vient d'être complétée; il s'agit du dernier d'une série de quatre navires-citernes construits sur mesure selon un concept original élaboré par Desgagnés et commandés au chantier naval Besiktas, situé à Yalova près d'Istanbul, en Turquie. Rappelons que le N/C Rossi A. Desgagnés s'ajoute au N/C Gaïa Desgagnés, acquis la semaine dernière par l'entreprise; ces deux investissements à eux seuls dépassent les 100 millions de dollars canadiens.

Ce plan majeur de renouvellement de la flotte de navires-citernes de l'entreprise réaffirme son engagement envers la protection de l'environnement et le développement durable, présente une offre de service inégalée à ses clients et crée des opportunités de carrière uniques pour les marins, jeunes et moins jeunes, désirant travailler sur des navires d'avant-garde dotés de technologie dernier-cri.

« La construction du Rossi A. Desgagnés, tout comme celle du Paul A. Desgagnés, Mia Desgagnés et Damia Desgagnés, résulte d'innovations multiples et d'un travail colossal. » affirme M. Louis-Marie Beaulieu, président du conseil et chef de la direction de Desgagnés, qui ajoute que le navire a été nommé Rossi A. Desgagnés pour rendre hommage à M. Mario Rossi, qui oeuvre chez Desgagnés depuis 15 ans et qui a contribué de façon majeure à la conception et à la supervision du projet.

L'entreprise compte maintenant cinq pétroliers à bicarburation/GNL et est particulièrement fière de cette flotte, unique en Amérique, axée sur la sécurité, la protection de l'environnement et le développement durable. Le gaz naturel liquéfié (GNL) offre des avantages indéniables, permettant entre autres de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et de ramener à pratiquement zéro l'émission de particules.

Le Rossi A. Desgagnés est doté d'une double coque et possède une certification Polar 7 qui lui confirme la capacité à naviguer dans les glaces. D'un port en lourd de près de 15 000 tonnes à 7,8 mètres de tirant d'eau, ses citernes offrent une capacité de transport de 17 505 m3 remplies à 98 % de leur capacité. Il est équipé d'un moteur Wärtsilä 5RT-flex 50DF développant une puissance de 5 450 kW. Afin d'en assurer une manoeuvrabilité exemplaire et optimiser la sécurité, il est muni d'une hélice à pas variable, d'un propulseur d'étrave de 750 kW, d'un propulseur de poupe de 550 kW ainsi que d'un système de positionnement dynamique.

Le Rossi A. Desgagnés représente un investissement dépassant les 50 millions de dollars, dont près de 9 millions pour l'ajout d'une motorisation à bicarburation/GNL. « C'est un investissement très significatif qui démontre de nouveau l'engagement de Desgagnés en matière de développement durable » de dire M. Beaulieu. Il a aussi tenu à remercier sincèrement le Ministère des Transports du Québec pour sa participation financière de 1 000 $ par tonne de gaz à effets de serre réduite ou évitée, jusqu'à concurrence de 3 millions de dollars, provenant de son programme d'aide à l'amélioration de l'efficacité du transport et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (PETMAF).

Le N/C Rossi A. Desgagnés quittera la Turquie sous peu et est attendu au Canada vers la mi-juin.

À propos de Desgagnés

Desgagnés, dont le siège social est à Québec, se spécialise depuis le 19e siècle dans le transport maritime qui inclut aujourd'hui le vrac liquide, les marchandises générales, le vrac solide et les passagers. Ses activités s'étendent également à la réparation navale de même qu'à la location et à l'opération de machineries lourdes. Desgagnés possède et exploite une flotte de plus d'une vingtaine de navires offrant un total de plus de 350 000 tonnes de port en lourd, ou une capacité totale dépassant les 435 000 m³, qui sillonnent le réseau Grands Lacs -- Voie maritime du Saint-Laurent, l'Arctique canadien, les côtes est du Canada et des États-Unis ainsi que toutes les mers du globe. Avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 300 millions de dollars, Desgagnés crée plus de 1 100 emplois en haute saison avec une masse salariale de plus de 80 millions de dollars, et génère des dizaines de millions de dollars en retombées économiques annuellement.

