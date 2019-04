Invicro et iThera Medical annoncent un partenariat stratégique pour améliorer les capacités d'imagerie in vivo avec la plateforme d'imagerie optoacoustique MSOT inVision





Invicro LLC, une société du groupe Konica Minolta et iTheraMedical GmbH ont annoncé un partenariat unique avec le placement de la plateforme MSOT inVision dans le laboratoire in vivo d'Invicro depuis son siège de Boston. Les deux sociétés s'uniront pour offrir aux commanditaires pharmaceutiques, biotechnologiques et universitaires des services uniques à partir de la plateforme optoacoustique qui identifiera et quantifiera les biomarqueurs liés à la maladie aux niveaux moléculaire et anatomique, grâce à des tomographies précliniques du corps entier.

Invicro est l'un des principaux fournisseurs de biomarqueurs d'imagerie quantitative, de services de laboratoire de base et de solutions logicielles pour la recherche et le développement de médicaments, et iThera Medical, basée à Munich, développe des technologies d'imagerie optoacoustique multispectrale uniques permettant une visualisation non invasive et en temps réel d'information anatomique, fonctionnelle et moléculaire à haute résolution spatiale dans le tissu vivant. Cette collaboration permettra d'obtenir des biomarqueurs d'imagerie plus polyvalents et plus précis pour la recherche préclinique sur la découverte de médicaments, tout en réduisant la durée et les coûts du développement des médicaments biopharmaceutiques.

"Nous sommes ravis de nous associer à iThera Medical pour offrir conjointement des capacités d'imagerie pré-clinique améliorées avec la plateforme MSOT inVision", a déclaré Mme Ciara Finucane, MSc, Senior Director et Business Leader of Discovery Research chez Invicro. "La combinaison de la technologie d'iThera Medical avec les biomarqueurs d'imagerie quantitative avancée d'Invicro offre à nos sponsors des secteurs Pharma et Biotech une solution complète et efficace pour répondre plus rapidement à leurs questions en recherche."

"Grâce à ce partenariat, iThera Medical et Invicro continuent de renforcer leur stratégie conjointe afin d'offrir aux communautés pharmaceutiques, biotechnologiques et de recherche universitaire mondiales les solutions d'imagerie, d'analyse et de technologie les plus performantes de l'industrie pour soutenir la chaîne de valeur complète de la découverte de médicaments," a déclaré M. Tullio Giannitti, General Manager Americas, chez iThera Medical. "Cette collaboration est une preuve supplémentaire de la valeur que l'imagerie MSOT apporte aux clients dans la découverte de médicaments. Les services d'imagerie stratégique d'Invicro s'alignent avec la vision, les technologies et l'expérience de l'industrie d'iThera Medical. Nous sommes heureux d'avoir l'opportunité de collaborer avec le leader mondial des services de biomarqueurs d'imagerie."

A propos de iThera Medical

iThera Medical GmbH développe et commercialise une nouvelle technologie d'imagerie biomédicale in vivo, "MSOT" pour multispectral optoacoustic tomography. MSOT utilise l'effet photoacoustique pour visualiser et quantifier l'information anatomique, fonctionnelle et moléculaire des tissus vivants. Aujourd'hui, les MSOT permettent la validation précoce et fiable de l'efficacité de nouvelles substances dans la découverte de médicaments (p. ex. en oncologie, en neurologie et pour les problèmes cardio-vasculaires). A l'avenir, le MSOT promet également de devenir un outil précieux pour le diagnostic clinique. iThera Medical est basé à Munich, en Allemagne, avec une filiale américaine à Boston.

A propos d'Invicro

Invicro, dont le siège est situé à Boston, dans le Massachusetts, a été fondée en 2008 avec pour mission d'améliorer le rôle et la fonction de l'imagerie dans la découverte et le développement translationnels de médicaments dans tous les domaines thérapeutiques. Aujourd'hui, l'équipe multidisciplinaire d'Invicro fournit des solutions aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques à tous les stades du pipeline de développement de médicaments (phase 0 à IV), de toutes les modalités d'imagerie et dans tous les domaines thérapeutiques, notamment en neurologie, oncologie, cardiologie et pneumologie. Les services de biomarqueurs quantitatifs d'Invicro, ses outils d'analyse avancée et d'IA et ses prestations cliniques opérationnelles, sont pris en charge par les plateformes logicielles d'Invicro, VivoQuant® et iPACS®.

En tant que membre de l'organisation de médecine de précision Konica Minolta et de sa société soeur Ambry Genetics, Invicro développe et exploite les toutes dernières approches en matière de biomarqueurs quantitatifs, notamment pour l'imagerie, la pathologie quantitative et la génomique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.invicro.com.

A propos de Konica Minolta

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) est une société internationale de technologie numérique dotée de qualités fondamentales dans les domaines de l'imagerie et de l'analyse de données, de l'optique, du matériel et de la nanofabrication. Grâce à l'innovation, Konica Minolta crée des produits et des solutions numériques destinés à améliorer les entreprises et la société, aujourd'hui et pour les générations à venir. Dans ses technologies commerciales, ses soins de santé et ses activités confrontées au secteur industriel, Konica Minolta aspire à devenir un fournisseur de valeur intégrée exerçant toute son expertise pour offrir des solutions complètes aux problèmes les plus pressants de ses clients et qui collabore avec ses partenaires pour garantir la durabilité de ses solutions, qui anticipe et aborde les problèmes de demain et qui adapte chaque solution afin de répondre aux besoins uniques et spécifiques de ses précieux clients. En exploitant ces capacités, Konica Minolta contribue à l'amélioration de la productivité et à la modification du flux de travail de ses clients et fournit des solutions de services de pointe adaptées à l'ère de l'IdO. Basée à Tokyo et présente dans plus de 50 pays, Konica Minolta emploie plus de 43 000 personnes qui répondent aux attentes d'environ deux millions de clients dans plus de 150 pays. Konica Minolta est cotée à la bourse de Tokyo (TSE4902). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.konicaminolta.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 17:20 et diffusé par :