Pierre Archambault nommé directeur général de la Ville de Brossard





BROSSARD, QC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, est heureuse d'annoncer que, lors de la séance extraordinaire du conseil de ville tenue aujourd'hui, le conseil a procédé à l'embauche officielle de Pierre Archambault à titre de directeur général. Celui-ci assurait l'intérim à ce titre depuis le mois de janvier 2019.

Détenteur d'un baccalauréat en sciences économiques, d'une formation de maîtrise en fiscalité et d'un diplôme de deuxième cycle en comptabilité de gestion, M. Archambault cumule plus de 25 ans d'expérience à titre de cadre supérieur, principalement dans le milieu municipal.

Il a commencé sa carrière dans le secteur privé, notamment dans le domaine de la consultation, comme conseiller en finance corporative. Par la suite, il a successivement occupé les postes de directeur des services administratifs et financiers à la Ville de Saint-Hubert et de directeur des finances et trésorier à la Ville de Longueuil. Pour la même organisation, il a oeuvré comme directeur de la transformation organisationnelle, comme directeur des ressources matérielles et informationnelles ainsi qu'en tant que directeur général adjoint. Avant de joindre la Ville de Brossard en 2017 en tant que directeur des finances et trésorier, il occupait le poste de directeur principal - finances, services partagés et programme d'immobilisations au Réseau de transport de Longueuil (RTL).

« Je suis enchantée que Pierre Archambault ait accepté le poste de directeur général. Sa longue expérience dans la gestion municipale et sa maîtrise aiguisée des dossiers de la Ville de Brossard en font un atout pour assurer une stabilité au sein de la direction de la Ville et consolider la relation de collaboration constructive déjà bien amorcée entre l'administration et le conseil municipal », souligne la mairesse Doreen Assaad.

« J'accepte le mandat de directeur général avec beaucoup d'enthousiasme et j'envisage relever ce défi stimulant avec l'appui de tout le personnel de la Ville. Les projets sont nombreux et importants pour le développement de Brossard. », conclut M. Archambault.

SOURCE Ville de Brossard

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 17:15 et diffusé par :