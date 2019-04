Mercatus lance une nouvelle avancée technologique sur sa plateforme de gestion du cycle de vie des investissement pour les investisseurs immobiliers





Mercatus, une plateforme de gestion des actifs et des investissements alternatifs de premier plan, a lancé aujourd'hui sa nouvelle plateforme Investment Lifecycle Management (ILM) avec de nouvelles fonctionnalités pour les investisseurs immobiliers, parmi lesquelles de nouvelles visualisations des données de performance et de nouveaux traitement des calculs XIRR ainsi qu'un module Excel, des contrôles de partage des documents granulaires, une prise en charge des langues internationales pour son Portail des investisseurs, et plus encore.

« Notre objectif est de proposer une plateforme technologique de capital-investissement moderne permettant de simplifier la vie des gestionnaires de fonds et d'actifs qui doivent gérer des ensembles de données de plus en plus complexes et diversifiés, » a déclaré Jason Adams, vice-président du produit chez Mercatus. « Cette dernière version permet d'identifier rapidement les informations et les lacunes des données, jusqu'au niveau des actifs individuels, pour les investisseurs axés sur les opérations ainsi que ceux centrés sur les finances et les ESG. »

Points saillants des nouvelles fonctionnalités de Mercatus :

Réduit le risque sur le portefeuille et accélère le filtrage et l'analyse des données grâce à de nouvelles visualisations des données relatives aux performance et hypothèses. Établit plus aisément que jamais des rapports sur les fonds grâce à la capacité d'examiner sous divers angles les entités individuelles et multiples grâce à une fonction XIRR affichant les calculs pondérés en temps réel Offre un cadre amélioré pour la prise en charge de plusieurs langues au sein de notre Portail des investisseurs ainsi qu'une offre mobile destinée à la croissance en Europe, dans l'Asie-Pacifique et en Amérique du Sud Permet des intégrations à authentification unique (single-sign-on, SSO) plus solides et plus efficaces pour des mises en oeuvre encore plus rapides grâce à des améliorations du cadre de sécurité Propose des façons plus intuitives d'extraire, d'exploiter et d'analyser les données depuis des dossiers d'entité (projets, actifs, fonds, sociétés holding, sites, etc.) grâce à un nouveau module Excel Mercatus

Mercatus propose, aux gestionnaires d'actifs, investisseurs et propriétaires, une plateforme de bout en bout conçue pour l'environnement mondial d'aujourd'hui. La Plateforme Mercatus est pleinement équipée avec des agrégats, des analyses et des workflows de données avancés pour analyser, surveiller et créer des rapports sur les filières d'investissements, les accords et les actifs sous gestion plus rapidement et plus intelligemment que jamais auparavant.

« Avec les demandes croissantes pour plus de données et davantage de transparence de la part des LP, des régulateurs, et autres, peu de plateformes technologiques sont équipées pour fournir des informations sur les données au niveau des actifs en temps réel. C'est ce que Mercatus fait tous les jours, » a ajouté Haresh Patel, PDG de Mercatus. « Nous continuons de faire évoluer la mobilité, l'expérience utilisateur et les analyses basées sur l'intelligence artificielle de la plateforme, mais la plus grande priorité est accordée à la centralisation dynamique des données associées aux workflows et aux modèles financiers. Nous devons armer les investisseurs pour qu'ils puissent prendre instantanément les bonnes décisions en rendant accessibles, au bout de leurs doigts, les réponses et informations complètes dont ils ont besoin. »

Disponibilité

Les nouvelles fonctionnalité de Mercatus sont disponibles immédiatement pour les clients existants et nouveaux de Mercatus. Pour plus de renseignements sur la plateforme Investment Lifecycle Management Mercatus, et notamment des cas d'utilisation et des exemples tirés d'expériences client, visitez notre site Internet ici.

À propos de Mercatus

Important fournisseur de solutions de gestion des investissements et des actifs alternatifs, Mercatus permet aux investisseurs de maximiser les rendements, accélérer la croissance et atténuer les risques. Mercatus est la seule plateforme à consolider de manière systématique les données de portefeuilles et d'actifs, automatiser et contrôler l'analyse financière et à faciliter les décisions et la collaboration sur l'ensemble du cycle de vie des investissements. Un grand nombre des plus importants fonds au monde tirent parti de Mercatus afin de gérer plus de 550 milliards USD d'actifs et d'investissements sur 118 pays et 11 classes d'actifs. Mercatus a son siège social dans la Silicon Valley et des bureaux en Europe et en Inde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.gomercatus.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

