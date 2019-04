SEMAFO annonce la réalisation de l'acquisition de Savary





Mise à jour sur le programme d'exploration 2019 à Bantou

MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - SEMAFO inc. (« SEMAFO ») (TSX: SMF) (OMX: SMF) a le plaisir d'annoncer la réalisation de l'acquisition précédemment annoncée (la « transaction »), en vertu de laquelle SEMAFO a acquis la totalité des actions émises et en circulation de Savary Gold Corp. (TSXV: SCA) (« Savary »). SEMAFO a aussi le plaisir de présenter une mise à jour sur le programme d'exploration 2019 à Bantou.

Réalisation de l'acquisition de Savary

Selon les modalités de la transaction, toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Savary ont été échangées sur la base de 0,0336 action ordinaire de SEMAFO pour chaque action ordinaire de Savary. À la clôture, SEMAFO comptait environ 333,1 millions d'actions ordinaires en circulation. Les actions ordinaires de Savary devraient être retirées de la cote de la Bourse de croissance TSX le 2 mai 2019 ou dans les jours qui suivent.

« En réalisant cette acquisition, nous avons considérablement bonifié notre inventaire d'actifs de développement et notre profil de croissance. Le regroupement de la propriété Karankasso de Savary et de notre propriété Bantou produit une position de terrain de l'échelle d'un district, couvrant une superficie de 1 250 km² dans la prolifique ceinture de roches vertes de Houndé, dans un pays où nous sommes déjà présents depuis 20 ans. Avec notre profil de flux de trésorerie robuste, notre bilan solide, et notre pipeline de développement prometteur, nous avons consolidé notre position à titre de premier producteur d'or de calibre intermédiaire et nous sommes en bonne posture pour générer de la valeur à long terme pour nos actionnaires », a déclaré Benoit Desormeaux, président et chef de la direction.

Mise à jour sur le programme d'exploration 2019 à Bantou

Le budget d'exploration 2019 pour Bantou avait initialement été fixé à 3 millions de dollars et impliquait la mobilisation d'une foreuse. À l'heure actuelle, trois foreuses sont mobilisées sur la propriété Bantou et le budget est en voie d'être révisé à la hausse. « Nous sommes encouragés des progrès réalisés à Bantou et nous nous attendons à recevoir une première série de résultats de forage au début du mois du juin. Au troisième trimestre, nous présenterons une mise à jour du programme d'exploration 2019 pour Karankasso ainsi que notre stratégie d'exploration globale pour l'ensemble de la vaste position de terrain de 1 250 km2 », a déclaré Richard Roy, vice-président à l'exploration.

À propos de SEMAFO

SEMAFO est un producteur d'or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d'expérience en construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Boungou et Mana au Burkina Faso. SEMAFO s'est engagée à créer de la valeur par l'exploitation minière responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, et par conséquent les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés. Vous êtes donc prié(e) de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou expressions tels que « devraient », « bonifié », « croissance », « profil », « pipeline », « en bonne posture », « générer », « à long terme », « en voie de », « progrès », « attendons », « présenterons », « stratégie », « créer », « tirant profit » et d'autres expressions semblables. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits actuels ou historiques sont des énoncés prospectifs, incluant les énoncés portant sur les stratégies d'affaires et de croissance de SEMAFO, ses perspectives, ses activités, ses projets, ses plans de développement et d'exploration et les avantages découlant de la transaction pour SEMAFO.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement des attentes actuelles explicitement ou implicitement exprimées dans ces énoncés prospectifs comprennent la capacité de : (i) intégrer les activités de Savary et de SEMAFO, (ii) réaliser les avantages anticipés découlant de la transaction, (iii) générer de la valeur à long terme pour nos actionnaires, (iv) recevoir une première série de résultats de forage à Bantou au début du mois de juin, (v) présenter une mise à jour du programme d'exploration 2019 pour Karankasso au troisième trimestre ainsi que notre stratégie d'exploration globale pour l'ensemble de la vaste position de terrain de 1 250 km², (vi) réaliser notre priorité stratégique, les fluctuations du prix de l'or, des devises et des coûts d'exploitation, les risques liés à l'industrie minière, l'incertitude liée aux estimations de réserves et de ressources minérales, les délais, la stabilité politique et sociale en Afrique (incluant notre capacité à conserver ou renouveler nos licences et permis), et les autres risques décrits dans les documents de SEMAFO déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et d'autres risques potentiels, les lecteurs sont invités à consulter le rapport de gestion annuel 2018 de SEMAFO, ainsi que les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com. Ces documents sont également disponibles sur notre site web à l'adresse www.semafo.com. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes et les hypothèses de SEMAFO en date des présentes et sont sujets à changement par la suite. SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf exigences légales.

SOURCE SEMAFO

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 17:04 et diffusé par :