Cégeps en spectacle - La chaîne MAtv® diffuse la finale nationale

MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le vendredi 3 mai à compter de 19 h, MAtv invite ses téléspectateurs à vivre toute la fébrilité et l'engouement de La 40e finale nationale de Cégeps en spectacle avec la présentation des performances des dix lauréats régionaux. Ce rendez-vous ultime du prestigieux concours se déroulait le 27 avril dernier à la salle Georges-Codling. Supportant la relève artistique, la chaîne est fière de mettre de l'avant les jeunes talents en assurant la diffusion de cet important événement intercollégial et ce, à travers la province.

Chaque année, des milliers de collégiens provenant de plus de soixante établissements d'enseignement vivent cette expérience unique dans le but de découvrir les différents métiers reliés au monde du spectacle et de partager leurs numéros avec un généreux public. Que ce soit à travers les arts du cirque, le chant, l'art oratoire, la danse, l'humour, la musique ou le théâtre, ces jeunes passionnés se démarquent dans le milieu des arts de la scène, entre autres, par leur audace et leur énergie contagieuse.

Pour souligner les quatre décennies de Cégeps en spectacle, ce sont Martine St-Clair, Amélie Veille, Philippe Brach et Émile Bilodeau qui ont été choisis comme porte-paroles de l'événement. Rappelons qu'au fil des ans, ce concours multidisciplinaire entièrement francophone a également contribué à faire connaître de nombreux talents d'ici dont Ariane Moffatt, Isabelle Boulay, Marie-Hélène Thibert, Pierre Lapointe, Vincent Vallières, Isabelle Blais, Laurent Paquin, Martin Petit, Louis-Jean Cormier, Jean-Marc Couture, Sophie Pelletier et Salomé Leclerc.

Voici les finalistes 2018-2019 :

Alexis Blais , Cégep de Saint-Laurent (Chant et musique - Création)

, Cégep de (Chant et musique - Création) Annabelle Gingras et Juliette Lefebvre-Tardif , Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue (Chant et musique - Mixte)

et , Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue (Chant et musique - Mixte) Caleb Amoussou , Cégep Édouard-Montpetit (Humour - Création)

, Cégep Édouard-Montpetit (Humour - Création) Cassandra Dion , Cégep Garneau (Arts multidisciplinaires - Création)

, Cégep Garneau (Arts multidisciplinaires - Création) Claudie Létourneau, Mélissa Doucet et Violette Lapierre , Cégep de Sherbrooke (Chant et musique - Création)

, Cégep de (Chant et musique - Création) Joakim Julien et Pier-Olivier Julien, Cégep de Thetford (Danse et arts du cirque - Création)

et Pier-Olivier Julien, Cégep de Thetford (Danse et arts du cirque - Création) Joé Arsenault-Jourdan, Cégep André-Laurendeau (Chant et musique - Mixte)

Les désaccordés (Étienne Demers, William Boisvert , Julien Chandonnet et Caroline Vasseur ), Cégep de Trois-Rivières (Musique - Mixte)

, et ), Cégep de Trois-Rivières (Musique - Mixte) Shannie Roberge , Cégep de la Gaspésie et des Îles, Campus de Carleton -sur-Mer (Chant et musique - Création)

, Cégep de la Gaspésie et des Îles, Campus de -sur-Mer (Chant et musique - Création) Yanik Bernier , Cégep de Rimouski (Musique - Mixte)

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité montréalaise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,6 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu'au 609HD (illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur mobile, avec l'application illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.

