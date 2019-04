Des membres de l'Association minière du Québec récompensés





QUÉBEC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté que l'Association minière du Québec (AMQ) félicite quatre de ses membres, soit Construction Kiewit, Eldorado Gold Lamaque, Mine Raglan, une compagnie Glencore, et Mines Agnico Eagle - Division Lapa qui se sont démarqués dans le cadre du gala Les Mercuriades, organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et du congrès annuel de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM).

Les Mercuriades

Construction Kiewit s'est distinguée à la fois par sa performance remarquable, son dynamisme et sa capacité à se maintenir au sommet en remportant le Mercure le plus convoité, « Grande entreprise de l'année ». Kiewit s'est également illustrée dans les catégories « L'excellence du français » ainsi que « Santé et sécurité au travail ». Eldorado Gold Lamaque est quant à elle repartie avec le Mercure « Engagement dans la collectivité - Grande entreprise » en plus d'être finaliste dans la catégorie « Contribution au développement économique et régional ». Dans la catégorie « Stratégie de développement durable - Grande Entreprise », c'est Mine Raglan, une compagnie Glencore, qui est repartie avec les honneurs. Elle était également finaliste dans la catégorie « Santé et sécurité au travail ».

Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole

Mine Raglan a également fait bonne figure au congrès annuel de l'ICM en remportant le trophée John T. Ryan Régional - mines de métaux (Québec/Maritimes) pour le plus faible taux d'accidents enregistrés au cours de l'année antérieure sur une période de 200 000 heures. Elle a brillé une seconde fois en obtenant le prix VDMD - Engagement communautaire, remis par l'Association minière du Canada (AMC), grâce à son programme Tamatumani.

Finalement, Mines Agnico Eagle - Division Lapa a également été récompensée en remportant le prestigieux trophée John T. Ryan National - mines de métaux, pour le plus faible taux d'accidents enregistrés au cours de l'année antérieure sur une période de 200 000 heures.

Citations

« Nous sommes fiers de compter des entreprises comme celles-ci parmi nos membres. Le secteur minier est certes reconnu pour l'important rôle qu'il joue dans l'économie du Québec et ses régions. Ces reconnaissances démontrent qu'il se démarque aussi dans une panoplie d'autres facettes, dont le développement durable, par la mise en place de mesures novatrices afin de faire la différence. Plus que jamais, l'industrie minière fait figure de leader sur les plans social, économique et environnemental. Que cette contribution soit reconnue et saluée par la communauté d'affaires québécoise et par les pairs du secteur minier est un bel honneur qui rejaillit sur toute notre industrie. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 40 540 emplois et des dépenses totales de 8,5 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de la dernière année, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

