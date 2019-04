La nouvelle gamme de tondeuses Zero Turn de KIOTI est désormais expédiée aux dépositaires





Le tout premier équipement d'entretien de gazon de KIOTI offre la même qualité fiable que sa gamme de tracteurs et de véhicules utilitaires tout-terrain

WENDELL, Caroline du Nord, 30 avril 2019 /CNW/ - KIOTI Tractor, une division de Daedong-USA, Inc., a commencé cette semaine la livraison de sa gamme inaugurale de tondeuses ZTR (Zero Turn Radius) aux dépositaires de l'Amérique du Nord. La nouvelle gamme de tondeuses compte 12 modèles répartis en quatre séries : ZXR, ZXR SE, ZXC et ZXC SE. Celles-ci sont conçues et développées de A à Z spécifiquement pour les applications résidentielles et commerciales. Conjuguant un moteur et des composants de transmission de haut calibre à un procédé de fabrication de renommée mondiale, ces tondeuses ZTR offriront la qualité, la fiabilité et la valeur auxquelles les clients de KIOTI sont déjà habitués et qui font la réputation des tracteurs de la société.

« À KIOTI, notre priorité est de poursuivre l'optimisation de notre gamme de produits pour satisfaire les désirs de notre clientèle », soutient Peter Dong-Kyun Kim, président et chef de la direction de la division KIOTI Tractor de Daedong-USA, Inc. « Nos équipes ont investi beaucoup de temps et effectué bon nombre de recherches pour faire en sorte que ces tondeuses procurent à nos clients une expérience exceptionnelle et une grande valeur. Nous sommes ravis d'élargir notre offre KIOTI avec ces tout nouveaux modèles ZXR et ZXC. »

Les tondeuses ZTR de KIOTI disposent d'un ensemble impressionnant de fonctionnalités qui offrent une valeur et une fiabilité supérieures, assurant ainsi à leurs opérateurs des années de performance en tout confort. Avec des moteurs allant de 21 à 27 HP, six modèles ont été conçus pour les professionnels, et les six autres sont destinés aux propriétaires fonciers et aux agriculteurs amateurs. Ces derniers peuvent choisir entre des carters de 1,2, 1,3 ou 1,5 mètre, chacun étant fabriqué et renforcé avec de l'acier de calibre 10, disposant de lames de coupe standards qui auront le dessus sur la pelouse la plus tenace qui soit.

Grâce à de généreuses capacités d'essence de 28 litres (ZXR et ZXR SE) ou de 47 litres (ZXC et ZXC SE), le ravitaillement est moins fréquent, ce qui permet aux opérateurs de gagner du temps. Les modèles intègrent des moteurs Briggs & Stratton ou Kohler munis de transmissions Hydro-Gear® pour un rendement fiable et robuste. Le chemin de guidage optimisé de la courroie réduit les vibrations et prolonge la durée de vie de celle-ci, réduisant le temps de panne et les coûts de remplacement.

« Chaque facette de ces tondeuses tient compte des besoins de l'opérateur, qu'il s'agisse de commandes à portée de main, d'un siège placé en position ergonomique, d'un panneau de commande numérique, d'un dispositif de démarrage dépourvu de clé ou encore d'un mécanisme à cadran pour régler la hauteur de tonte », affirme Joel Hicks, directeur principal du développement des produits.

Conjuguant son expérience de l'industrie et une connaissance approfondie du marché, KIOTI a mis au point une puissante tondeuse qui accorde la priorité au confort de l'opérateur. Les utilisateurs de toutes tailles pourront confortablement utiliser les tondeuses grâce aux leviers de réglage du siège et du carter, alors que les connexions de commande et les pièces de liaison optimisées créent une expérience de conduite à la fois précise et réactive.

Pour en apprendre plus sur les nouveaux modèles des séries ZXR et ZXC, communiquez avec un concessionnaire KIOTI Tractor autorisé ou consultez le KIOTI.com.

À propos de KIOTI Tractor

Ayant son siège social à Wendell, en Caroline du Nord, KIOTI Tractor est une société axée sur le marché qui fournit des modèles de tracteur allant de 22 à 110 HP aux marchés des États-Unis et du Canada, et ce, depuis plus de 30 ans. En s'appuyant sur sa principale gamme de produits et sur sa tradition d'innovation, KIOTI a récemment dévoilé de nouveaux modèles de tracteurs et de véhicules utilitaires. La société a aussi bonifié son offre d'équipements et d'accessoires destinés à son réseau de concessionnaires et de clients de partout en Amérique du Nord. Pour obtenir de plus amples renseignements sur KIOTI ou sur ses produits, veuillez visiter votre concessionnaire KIOTI Tractor autorisé ou consultez le KIOTI.com.

