Le gouvernement lance l'appel de propositions pour le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical





Investissements dans l'équipement de formation pour appuyer les carrières dans les métiers spécialisés

GATINEAU, QC, le 30 avril 2019 /CNW/ - Appuyer la prochaine génération d'apprentis et de gens de métiers, surtout les femmes et les Autochtones, dépend de la grande qualité des systèmes de formation d'apprentis comme les centres de formation en milieu syndical.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main?d'oeuvre et du Travail, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un appel de propositions relativement au volet Investissements dans l'équipement de formation du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. Elle a ensuite invité les syndicats et les fonds de fiducie pour la formation qui représentent les travailleurs des métiers désignés Sceau rouge à présenter une demande de financement. Le gouvernement du Canada consacre environ 10 millions de dollars à cet appel de propositions qui prendra fin le 29 mai 2019.

Dans le cadre du volet Investissements dans l'équipement de formation du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, les demandeurs reçus obtiendront un soutien financier afin de se procurer de l'équipement et du matériel de formation mis à niveau qui permettra aux travailleurs d'acquérir les compétences nécessaires. Le gouvernement tient à augmenter l'effectif des métiers spécialisés, notamment par son soutien aux groupes clés que constituent les femmes, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes handicapées et les personnes ethnicisées.

Étant donné que l'économie canadienne ne cesse de croître et de créer de bons emplois bien rémunérés, le gouvernement veut s'assurer que tous les Canadiens contribuent à cette réussite et en retirent les bénéfices.

« Notre gouvernement aide la prochaine génération d'apprentis et de gens de métiers à acquérir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour réussir. Lorsque nous nous assurons que les groupes sous-représentés, dont les femmes et les Autochtones, ont la possibilité de développer des compétences et de trouver de bons emplois, nous renforçons notre classe moyenne et faisons croître notre économie. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Le gouvernement du Canada investit 25 millions de dollars par année dans le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical afin de renforcer la formation dans les métiers spécialisés partout au Canada . Le Programme permet aux syndicats de rehausser la qualité de la formation au moyen d'investissements dans de l'équipement et du matériel de formation mis à niveau et appuie des démarches novatrices en vue de surmonter les difficultés qui amenuisent les résultats en matière d'apprentissage.

Afin d'aider les femmes à réussir dans les métiers spécialisés, le gouvernement du Canada offre la Subvention incitative aux apprentis pour les femmes . Cette nouvelle subvention peut fournir 3 000 $ par année ou niveau, jusqu'à concurrence de 6 000 $, aux apprenties enregistrées qui ont réussi le premier ou deuxième niveau ou année d'un programme d'apprentissage dans un métier Sceau rouge admissible où elles sont sous-représentées. Cette subvention, ajoutée à la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti d'une valeur de 2 000 $, représente un soutien combiné de 8 000 $ accessible au cours de la formation.

a instauré deux nouvelles initiatives en 2018-2019 pour permettre aux apprentis de réussir : le Programme de préparation à la formation d'apprenti prévoit 10 millions de dollars par année, afin d'inviter les Canadiens, notamment les groupes confrontés à des obstacles, à explorer les possibilités de carrière dans les métiers et à s'y préparer;

le Fonds pour les femmes en construction prévoit 10 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets reposant sur des modèles existants qui se sont avérés efficaces pour attirer les femmes vers des métiers, comme le mentorat, l'encadrement et les mesures de soutien adaptées.

l'affectation de 40 millions de dollars sur quatre ans pour Compétences Canada , à compter de 2020- 2021, et de 10 millions de dollars par année par la suite pour encourager un plus grand nombre de jeunes à envisager de suivre une formation et de faire carrière dans les métiers spécialisés;

un financement de 6 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2019-2020, pour mener une campagne nationale visant à promouvoir les métiers spécialisés auprès des jeunes comme carrière de premier choix;

une nouvelle stratégie en matière d'apprentissage pour s'assurer que les mesures de soutien et les programmes existants offerts aux apprentis permettent d'éliminer les obstacles que rencontrent les Canadiens qui veulent travailler dans les métiers spécialisés et aident les employeurs qui ont de la difficulté à embaucher des apprentis et à les maintenir en poste;

un taux d'intérêt plus bas sur les prêts canadiens aux apprentis , à compter de 2019- 2020, et une exemption d'intérêts pour les six premiers mois suivant la fin de la formation d'apprenti;

la nouvelle Allocation canadienne pour la formation, qui offrirait aux travailleurs de l'argent pour payer les frais liés à la formation, un soutien au revenu pendant la formation et une sécurité d'emploi afin qu'ils puissent prendre le temps nécessaire pour maintenir leurs compétences et acquérir des compétences recherchées.

Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, annoncé dans le budget de 2016, cible les métiers désignés Sceau rouge et repose sur des partenariats globaux avec plusieurs intervenants. Voici les objectifs du Programme :

améliorer la qualité de la formation grâce à des investissements dans l'équipement;

soutenir des approches novatrices et l'établissement de partenariats avec d'autres intervenants;

réduire les obstacles à la participation et à la réussite dans les métiers spécialisés pour les groupes clés, notamment les femmes, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes handicapées et les personnes ethnicisées.

Le programme est accessible à tous les syndicats, y compris ceux qui n'offrent pas de formation reconnue par les provinces et les territoires comme une formation technique d'apprenti et ceux qui ne gèrent pas de centre de formation. Il comporte deux volets :

Le volet Investissements dans l'équipement de formation permet aux syndicats d'acheter de l'équipement de formation neuf et mis à niveau. En raison de l'évolution constante de la technologie, les fournisseurs de formation doivent faire en sorte que les travailleurs acquièrent les compétences requises sur leur lieu de travail.

permet aux syndicats d'acheter de l'équipement de formation neuf et mis à niveau. En raison de l'évolution constante de la technologie, les fournisseurs de formation doivent faire en sorte que les travailleurs acquièrent les compétences requises sur leur lieu de travail. Le volet Innovation dans la formation en apprentissage soutient les approches novatrices visant à éliminer les obstacles qui nuisent aux résultats en matière d'apprentissage, y compris les obstacles à la participation et à la réussite dans les métiers pour des groupes clés comme les femmes, les Autochtones, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées. Ce volet est ouvert à divers intervenants et partenaires, mais les syndicats doivent y participer, soit en tant que responsable, soit en tant que partenaire de projets.

Le gouvernement du Canada investit considérablement dans la formation en apprentissage en accordant des subventions, des prêts, des crédits d'impôt et des prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, en finançant des projets et en soutenant le programme Sceau rouge. Le gouvernement travaille aussi avec les provinces et les territoires à harmoniser les exigences de la formation en apprentissage dans certains métiers désignés Sceau rouge.

