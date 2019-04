Weatherford clôture la vente de son entreprise d'enregistrement de données de surface





BAAR, Suisse, 30 avril 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « Société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait clôturé la vente de son entreprise d'enregistrement de données de surface à Excellence Logging pour un montant total de 50 millions USD.

En décembre 2018, la société a signé un accord définitif de vente de l'ensemble de son équipement et de sa technologie d'enregistrement de données de surface, ainsi que les contrats connexes, à Excellence Logging. Les sociétés comptent entretenir une relation étroite et collaborative afin de fournir à leurs clients des services groupés et intégrés, y compris l'enregistrement de données de surface.

La transaction est l'une d'une série de cessions envisagées dans le but de refocaliser le portefeuille de la société sur les activités de base plus étroitement alignées sur sa stratégie à long terme et réduire sa dette.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, des technologies et des services innovants à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau d'environ 700 sites regroupant des installations de fabrication, de service, de recherche et développement et de formation. Elle emploie près de 26?500 personnes. Pour de plus amples informations, visitez www.weatherford.com et connectez-vous à Weatherford via LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

À propos d'Excellence Logging

Excellence Logging est une société de services sur champs pétroliers spécialisés qui a pour mission de fournir à ses clients des services géologiques, d'évaluation de formation superficielle, de contrôle du forage et d'intervention sur puits de lumière sûrs et plus avancés sur le plan technique. Formée en 2015, Excellence Logging bénéficie d'une équipe de direction chevronnée, de capacités de recherche et d'ingénierie innovantes, et d'une approche collaborative envers la satisfaction des exigences du client. La société exerce ses activités dans plus de 20 pays et emploie plus de 700 personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.exlog.com.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi fédérale, y compris, sans limitation, des déclarations concernant les transactions de vente décrites dans ce communiqué. En règle générale, ces déclarations prévisionnelles sont identifiées par des mots tels que « croire », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « envisager de », « planifier », « pouvoir », « devrait », « pourrait », « sera », l'emploi du futur et du conditionnel, ainsi que d'autres expressions similaires, bien que toutes les déclarations prévisionnelles ne contiennent pas ces mots identifiants. Ces déclarations sont sujettes à des risques, des hypothèses et des incertitudes significatifs. Les facteurs importants connus susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels de la société et les résultats envisagés par de telles déclarations prévisionnelles sont décrits dans les déclarations prévisionnelles et les facteurs de risques mentionnés dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et les facteurs de risques énoncés de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Weatherford n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour une déclaration prévisionnelle, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.

Contacts :

Christoph Bausch

+1.713.836.4615

Vice-président exécutif et directeur financier, Weatherford

Karen David-Green

+1.713.836.7430

Première vice-présidente en charge de l'engagement des parties prenantes et directrice du marketing, Weatherford

Bill Wright

+447789938736

Président, Excellence Logging

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 16:20 et diffusé par :