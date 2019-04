Broccolini ouvre le chantier de la plus haute tour résidentielle à Montréal





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'entrepreneur Broccolini a souligné aujourd'hui par une pelletée de terre officielle le début des travaux de Victoria sur le Parc, qui deviendra la plus haute tour résidentielle à Montréal, en présence des dirigeants de Broccolini, de partenaires et de dignitaires. Le projet abritera dix étages de bureaux incluant un rez-de-chaussée commercial, et s'érigera en plein coeur du Quartier international lorsque les travaux seront complétés en 2023. Ce projet et le 628 Saint-Jacques, dont Broccolini est promoteur, et celui du nouveau siège social de la Banque Nationale au 800 rue Saint-Jacques, dont Broccolini est l'entrepreneur général, totalisent des investissements de près de 1.3 milliard de dollars dans le quartier.

Le projet Victoria sur le Parc a suscité un intérêt spectaculaire de la part du public. « La vitesse avec laquelle les unités disponibles se sont envolées montre encore une fois combien les consommateurs ont confiance en l'expertise de Broccolini », a déclaré le chef de l'exploitation, Anthony Broccolini. En effet, plus de 300 unités résidentielles, ce qui représente 75% des unités disponibles, ont trouvé preneur depuis le lancement des ventes en octobre dernier. « Cet enthousiasme nous permet de mettre la touche finale au redéveloppement de ce quadrilatère », a ajouté Roger Plamondon, président Développement immobilier et acquisitions.

La tour de 58 étages, dessinée par les concepteurs d'IBI et de Béïque Legault Thuot, est destinée à devenir un véritable village vertical, et sera bordée par un parc, dont l'aménagement a été confié à l'architecte Claude Cormier. Ce nouveau parc reliera le futur édifice au nouveau siège social de la Banque Nationale, qui s'installera à l'intersection de la rue Saint-Jacques et du boulevard Robert-Bourassa.

Robert Beaudry, conseiller du district de Saint-Jacques et responsable du développement économique et commercial, du design et de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, a souligné l'importance du projet pour le district de Saint-Jacques : « L'arrivée de ce bâtiment distinctif vient vraiment consolider et dynamiser un secteur névralgique du Centre des affaires. Ce projet permet d'optimiser l'aménagement du territoire dans Ville-Marie par la densification et la création d'un nouveau parc qui bénéficiera à l'ensemble de la population », dit-il.

Le lancement de la construction de Victoria sur le Parc et du 700 Saint-Jacques survient alors que Broccolini amorce sa 70e année d'activité, une longévité exceptionnelle pour une entreprise familiale dans le secteur de la construction. Ce dernier immeuble s'ajoute à la longue liste des projets d'envergure dont la réalisation est assurée par Broccolini, tels que la nouvelle Maison de Radio-Canada à Montréal et le nouveau centre de distribution d'Amazon à Ottawa. Le succès des projets de Broccolini confirme la croissance et la solide réputation de l'entreprise au Québec et au Canada.

