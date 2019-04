Dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l'activité physique - Le 2 mai : « Arrête-toi pour bouger »





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - À l'approche de la Journée nationale du sport et de l'activité physique, qui se déroule le 2 mai prochain, quelques élèves de l'école Sans-Frontières à Montréal se sont adonnés à une partie de hockey balle bien spéciale. La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest et Louis Morissette, scénariste, acteur et producteur, porte-parole de cette journée, se sont amusés pour l'occasion et en ont profité pour rappeler l'importance de bouger sur une base quotidienne, en famille ou entre amis.

Depuis 2005, la Journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP) convie, lors de cette journée et pendant les 10 jours suivants, la population québécoise à bouger et à se rappeler qu'il est agréable de s'activer au printemps pour ensuite faire le choix de bouger tout au long de l'année.

Cette activité de promotion s'intègre dans la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir « Au Québec, on bouge ! », qui vise une augmentation de la pratique régulière d'activités physiques, sportives et récréatives dans l'ensemble de la population du Québec. D'ici 2027, augmenter d'au moins 10 % la proportion de la population qui effectue le volume minimal recommandé d'activité physique pendant ses temps libres et l'augmenter de 20 % chez les jeunes âgés de 6 à 17 ans.

