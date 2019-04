ExaGrid annonce ExaGrid Backup avec Veeam® pour sauvegarder et gérer des données dans le cloud





ExaGrid®, un fournisseur leader en sytèmes de stockage intelligent hyperconvergé en matière de sauvegarde, a annoncé ExaGrid Backupavec Veeam®, qui permettra aux clients de gérer et de protéger leurs données de manière efficace et sécurisée, quelle que soit leur infrastructure informatique. Cette offre est un projet de collaboration avec Veeam Software, leader en solutions de sauvegarde qui propose Cloud Data Managementtm.

ExaGrid Backup avec Veeam fournit des sauvegardes et une récupération rapides, un stockage de données à long terme rentable, ainsi qu'une réplication vers un emplacement hors site pour une récupération en cas de catastrophe qui optimise la réduction des données et s'adapte aux besoins de toute entreprise. Cette option récemment annoncée offre aux clients des PME la possibilité d'acheter tout l'ensemble via un seul SKU.

ExaGrid fournit une intégration aux technologies uniques de Veeam :

ExaGrid utilise Veeam Data Mover dans son dispositif et prend en charge un protocole de bout en bout Veeam pour les sauvegardes rapides, offrant une augmentation de 30 % des performances de sauvegarde comparé aux autres produits du marché ; 1

L'intégration d'ExaGrid à Veeam Data Mover fait en sorte que les sauvegardes soient complètes, synthétiques et rapides ;

L'architecture de type « scale-out » d'ExaGrid s'appuie sur le Veeam Scale-out Backup Repositorytm (SOBR), qui permet une gestion automatisée des tâches et une évolutivité linéaire harmonieuse.

L'ExaGrid Backup avec l'offre Veeam est proposé en trois modèles évolutifs : un système de sauvegarde de 13 To, un système de sauvegarde de 21 To et un système de sauvegarde de 32 To, évolutif vers une sauvegarde complète de 90 To.

« ExaGrid et Veeam sont des partenaires de l'alliance depuis plus de huit ans. L'architecture d'ExaGrid complète Veeam à plusieurs niveaux. L'option d'achat de l'un ou l'autre en tant que solution de bout en bout n'est qu'une étape supplémentaire dans notre parcours », a déclaré Bill Andrews, CEO et président d'ExaGrid.

« ExaGrid continue d'être un membre essentiel du programme de partenariat Veeam Alliance », a déclaré Carey Stanton, vice-présidente de Global Alliances, chargée des affaires commerciales et du développement de l'entreprise chez Veeam. « ExaGrid et Veeam aident les clients à gérer intelligemment leurs données depuis des années et maintenant, nous leur simplifions encore les choses. Cette nouvelle sauvegarde ExaGrid avec Veeam offre aux clients un moyen simple et efficace de mettre en oeuvre la gestion de données dans le cloud au travers de cet ensemble de cette offre packagée. »

Ce package combiné offre des avantages clés aux clients, dont notamment :

La flexibilité : La solution évolue pour s'adapter à la croissance des données client sans mises à niveau coûteuses par simple ajout des logiciels intégrés ExaGrid pour créer un pool de stockage plus important et en utilisant le dépôt de sauvegarde extensible de Veeam pour gérer la sauvegarde et la récupération.

La solution évolue pour s'adapter à la croissance des données client sans mises à niveau coûteuses par simple ajout des logiciels intégrés ExaGrid pour créer un pool de stockage plus important et en utilisant le dépôt de sauvegarde extensible de Veeam pour gérer la sauvegarde et la récupération. Récupération plus rapide : Cette offre fournit la solution la plus rapide du marché pour les logiciels intégrés de déduplication en exploitant la récupération instantanée de machines virtuelles de Veeam, ce qui permet aux clients de restaurer à partir de la copie de sauvegarde la plus récente, y compris des machines virtuelles, des fichiers ou des éléments d'application de Microsoft Exchange, Active Directory, SharePoint, les bases de données du serveur SQL et d'Oracle, et plus encore.

Cette offre fournit la solution la plus rapide du marché pour les logiciels intégrés de déduplication en exploitant la récupération instantanée de machines virtuelles de Veeam, ce qui permet aux clients de restaurer à partir de la copie de sauvegarde la plus récente, y compris des machines virtuelles, des fichiers ou des éléments d'application de Microsoft Exchange, Active Directory, SharePoint, les bases de données du serveur SQL et d'Oracle, et plus encore. Rapport coût-efficacité : les clients peuvent utiliser harmonieusement la déduplication des données obtenue du stockage et de la réplication intégrés à la source de Veeam avec la déduplication au niveau de la zone d'ExaGrid, ce qui réduit la consommation de stockage et la consommation de la bande passante, offrant ainsi la solution de déduplication initiale et au fil du temps la plus rentable.

ExaGrid Backup avec Veeam est actuellement disponible aux États-Unis et au Canada ; toutefois, l'expansion du programme sera envisagée pour d'autres pays à l'avenir. Contactez votre revendeur ExaGrid local pour plus d'informations et pour connaître les détails du programme.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage intelligent hyperconvergé pour la sauvegarde avec déduplication des données, une zone de réception unique et une architecture de type « scale out ». La zone de réception d'ExaGrid fournit les sauvegardes, les restaurations et les récupérations les plus rapides des machines virtuelles. Son architecture évolutive inclut des logiciels intégrés complets dans un système évolutif et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que les données augmentent, éliminant ainsi les mises à niveau coûteuses des tables élévatrices. Rendez-vous sur exagrid.com ou contactez-nous sur LinkedIn. Découvrez les commentaires de nos clients à propos de leurs propres expériences ExaGrid et pourquoi ils consacrent désormais beaucoup moins de temps à la sauvegarde.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

1 Source : ExaGrid-Veeam Accelerated Data Mover, Date : Octobre 2016 ; Auteur : Kerry Dolan, analyste de laboratoire et Brian Garrett, vice-président d'ESG Lab.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 15:35 et diffusé par :