Fabienne Colas remporte le Prix Relève Femme d'exception Énergie Valero, aux 39e concours les Mercuriades 2019





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation Fabienne Colas est fière d'annoncer que Fabienne Colas, sa présidente-fondatrice, aussi PDG de Zaza Production, s'est vue remettre le très convoité Prix Relève Femme d'exception Énergie Valero, volet PME à la 39e édition du plus prestigieux concours d'affaires du Québec, Les Mercuriades. Réalisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), le gala avait lieu hier soir au Palais des Congrès de Montréal devant plus de 1100 personnes.

Le jury, réunissant des gens influents du milieu des affaires, reconnait ainsi l'ensemble des accomplissements de Fabienne Colas dans l'innovation par la création et l'organisation de 7 festivals à Montréal, Toronto, Halifax, Ville de New York et Port-au-Prince; son leadership et influence dans son milieu, en plus de s'être démarquée par son ardeur, son dépassement continu et sa capacité à mobiliser une équipe.

« Gagner le Prix Relève Femme d'exception au plus prestigieux concours d'affaires du Québec, Les Mercuriades, me donne des ailes et montre que rien n'est impossible à quiconque travaille sans relâche et avec obsession pour changer le monde. Je le dédie à mon équipe et à toutes les femmes des minorités visibles qui travaillent dans l'ombre ou qui cherchent leurs places. Ce Prix m'encourage plus que jamais à continuer à briser les barrières et à bâtir plus de ponts vers la diversité et l'inclusion dans notre société. » - Fabienne Colas

Actrice primée, entrepreneure, cinéaste, conférencière recherchée, philanthrope et consultante, Fabienne Colas est la « Reine des Festivals » qui a créé et qui organise 7 festivals à succès au Canada, aux États-Unis et en Haïti - dont le Festival International du Film Black de Montréal, présenté par Québecor, qui est aujourd'hui le plus important festival du genre au Canada et un acteur incontournable de la diversité culturelle au Québec ; ainsi que le Festival du Film Black de Toronto, présenté par la Banque TD, qui est devenu un véritable mouvement. Ces événements ont accueilli des célébrités telles Spike Lee, Harry Belafonte, Stedman Graham, Danny Glover, Martin Luther King III, Dany Laferrière, Wyclef Jean, Alfre Woodard, P.K. Subban, Isaiah Washington, Clement Virgo, Souleymane Cissé, et plusieurs autres.

La dernière année a été couronnée de succès pour Fabienne Colas qui a reçu de nombreuses distinctions. Après avoir été tour à tour lauréate du Prix Femmes en cinéma, télévision et médias numériques (FCTMN) en 2018 ; du très convoité Prix 2018 Canada's Top 40 under 40 ; nommée Personnalité de la semaine La Presse, et Personnalité de l'année (section culture) la Presse, Fabienne Colas est aussi récipiendaire du Martin Luther King Jr. Achievement Award 2019 du Black Theatre Workshop, et du Prix Hommage Culture 2019 du Gala Dynastie.

