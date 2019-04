Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce la présentation de CannaStripstm à l'occasion du salon Hall of Flowers





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 avril 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou « la Société ») annonce que son produit phare, CannaStripsTM, sera présenté à l'occasion du Hall of Flowers, le salon commercial haut de gamme des marques de produits à base de cannabis.

CannaStripsTM va être présenté lors du salon « Hall of Flowers » (HoF) aujourd'hui et demain. Cet événement est réputé pour attirer des conférenciers de renom tels que Gary Vaynerchuck et Chelsea Handler. HoF est l'un des rares, pour ne pas dire le seul, salons professionnels consacrés à ce secteur. Plutôt que de voir les consommateurs venir au stand pour acheter des produits, le salon attira un nombre estimé entre 300 et 400 d'acheteurs et de responsables des achats d'entreprises de vente au détail et de distribution qui discuteront avec les marques de la disposition à adopter dans les magasins. Cet événement est unique en son genre dans la mesure où il réunit 1 500 personnes qui travaillent toutes dans le secteur du cannabis.

Brad Eckenweiler, le chef de la direction de la Société, a déclaré : « Le Hall of Flowers est l'un des meilleurs moyens de présenter, dans un même endroit, notre gamme de produits à de nombreux dispensaires et distributeurs. Casey Fenwick, notre président, assistera à l'événement et représentera CannaStripsTM, Rêveur, ainsi que les produits vendus sous une marque blanche ». La Société aura des vendeurs sur place qui seront chargés de commercialiser des échantillons et de communiquer des renseignements sur les produits.

La Société continuera de tenir le marché au courant de tous les événements au fur et à mesure qu'ils auront lieu.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une entreprise technologique qui octroie sous licence l'utilisation de sa technologie à une usine de production et d'emballage de pointe, située en Californie du Sud. La technologie de l'entreprise permet de produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes pour rafraîchir l'haleine) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que toute autre forme de prise, mais qui permettent aussi d'inclure une large gamme d'ingrédients allant des médicaments vendus sans ordonnance aux produits homéopathiques, alicaments, vitamines et suppléments. La technologie offre une nouvelle manière de mesurer précisément le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production basé sur la technologie de l'entreprise s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bandelette, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

