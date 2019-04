Mesures d'urgence : de nouveaux stationnements incitatifs d'exo à l'île-Perrot et à Vaudreuil-Dorion





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Exo, en collaboration avec la Ville de L'Île-Perrot et la Ville de Vaudreuil-Dorion, met à la disposition des clients de la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson trois stationnements incitatifs temporaires afin de pallier la fermeture du pont Galipeault en raison des inondations.

À L'Île-Perrot, un premier stationnement (60 cases) est situé au Centre communautaire Paul-Émile-Lépine, au 150 boulevard Perrot, et un second (26 cases) se trouve au parc des Générations, à l'intersection des rues Perrot et du Parc. Ils sont desservis par la ligne 43, qui compte un arrêt au coin du boulevard Perrot et de la 10e avenue.

À Vaudreuil-Dorion, le stationnement temporaire, qui compte plus d'une centaine de cases, est situé sur le site de l'ancien Flying J, au coin des boulevards de la Cité-des-Jeunes et de la Gare. Il est desservi par les lignes 9, 21, 51 et 61. Un arrêt temporaire a été ajouté du côté ouest du boulevard de la Gare, devant l'entrée du stationnement. Il s'ajoute à l'arrêt situé devant le A & W.

D'autres mesures pour pallier les fermetures de route

Autobus

Afin de favoriser les déplacements en transport collectif vers la gare Deux-Montagnes, exo, en collaboration avec l'Autorité régionale de transport collectif (ARTM), offre la gratuité sur les lignes d'autobus du secteur Laurentides qui desservent la gare, soit les lignes 80, 81, 89, 90, 92 et 93.

Dans le secteur La Presqu'île, le parcours de la ligne 35 du secteur se termine désormais à la gare de train Île-Perrot. Pour compléter leur trajet jusqu'à et depuis le Terminus Macdonald, les clients doivent prendre la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson jusqu'à la gare Sainte-Anne-de-Bellevue où le reste du trajet est assuré par la ligne d'autobus 212 de la Société de transport de Montréal. Depuis mardi, tous les segments de ce trajet sont gratuits, et ce, jusqu'à la réouverture du pont Galipeault.

Exo recommande à ses clients utilisant le service par autobus dans les secteurs touchés par les inondations de consulter les comptes Twitter de leur secteur avant de se déplacer pour être informés des possibles détours et perturbations. Les noms des comptes sont disponibles ici : https://exo.quebec/fr/service-clientele/aide

Stationnements incitatifs

Exo, en collaboration avec la Ville de Deux-Montagnes, a aussi mis à la disposition des clients de la gare Deux-Montagnes, des espaces de stationnement alternatifs afin de pallier la fermeture d'une partie du stationnement incitatif de la gare, qui a été réquisitionnée par les autorités publiques pour accueillir les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Deux endroits supplémentaires sont à la disposition des clients depuis lundi :

devant le Super C des Promenades Deux-Montagnes, où 150 espaces supplémentaires ont été sous-loués;

dans un stationnement de l'encanteur automobile Adesa, situé au 300 boulevard Albert-Mondou, à Saint-Eustache , où 250 espaces ont été sous-loués.

, où 250 espaces ont été sous-loués. une navette par autobus gratuite entre Adesa et la gare Deux-Montagnes est en fonction à compter de 6 h 45 tous les jours.

est en fonction à compter de 6 h 45 tous les jours. Le stationnement sur rue est également autorisé par la Ville de Deux-Montagnes , jusqu'à nouvel ordre.

À la demande des équipes responsables de la coordination des mesures d'urgence, exo a aussi rendu disponibles des espaces dans les stationnements incitatifs des gares Île-Perrot, Roxboro-Pierrefonds et Sainte-Dorothée.

Ces mesures sont temporaires et ne seront effectives que pendant la durée des mesures d'urgence.

Trains

Le service régulier est offert sur les six lignes de train d'exo.

Exo rappelle que la gratuité est offerte en semaine sur les lignes exo1 Vaudreuil-Hudson et exo2 Saint-Jérôme, ainsi que sur ses circuits d'autobus menant aux gares de ces deux lignes.

Il a été déterminé mardi qu'exo poursuivra l'opération de la navette ferroviaire temporaire gratuite entre les gares Île-Bigras et Sainte-Dorothée, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les nuits en semaine, le service de navette est assuré aux 30 minutes par une camionnette rail-route, c'est-à-dire un véhicule routier adapté à la traction sur rail. De samedi matin 5 h jusqu'à dimanche minuit, la navette entre les deux gares est effectuée par une rame de train complète.

Exo tient à informer les riverains des deux gares que, en raison des règles ferroviaires en vigueur, le moteur, les lumières et les cloches de la navette ferroviaire seront audibles et visibles, et ce, de jour comme de nuit.

Ces mesures sont réalisées à la demande du ministère des Transports du Québec (MTQ) et en collaboration avec l'ARTM.

