Desjardins bonifie son don et ses mesures pour les membres et clients sinistrés des inondations





500 employés volontaires seront prêts pour soutenir les efforts de la Croix-Rouge sur le terrain

LÉVIS, QC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Desjardins, qui avait annoncé la semaine dernière un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge, bonifie sa contribution et versera un montant total de 75 000 $ à l'organisme afin de venir en aide aux sinistrés. À ce montant s'ajoute les dons effectués à ce jour par ses membres par l'entremise d'AccèsD en ligne, mobile ou par téléphone, soit une somme de 80 000 $.

Le Mouvement Desjardins offre également des solutions adaptées pour soulager financièrement et accompagner ses membres et clients particuliers et entreprises touchés par les crues printanières. Pour plus de renseignements, cliquez ici.

Desjardins sur le terrain

Déjà plus de 500 employés ont manifesté leur intérêt à devenir bénévole dans le cadre du programme Partenaires dans l'action de la Croix-Rouge canadienne. Certains de ses employés volontaires seront formés et iront aider les équipes de la Croix-Rouge pour les besoins des inondations qui sévissent en ce moment.

De plus, Desjardins planifie déjà son appui aux corvées de nettoyage qui s'organiseront dans différentes communautés lorsque les eaux se seront résorbées.

