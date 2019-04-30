Invitation aux médias

QUÉBEC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ -
MONSIEUR PHILIPPE SAUVAGEAU
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU
SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC
CONVIE LES MÉDIAS À UN POINT DE PRESSE
QUI SE TIENDRA
MERCREDI LE 1ER MAI 2019 À 11H00
AU 23e ÉTAGE DU HILTON
AU 1100, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE EST À QUÉBEC.
MONSIEUR PHILIPPE SAUVAGEAU
DÉSIRE S'EXPRIMER PUBLIQUEMENT
ET DONNER SA VERSION DES FAITS
SUR LES ALLÉGATIONS QUI ONT ÉTÉ PORTÉES
CONTRE LUI, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS.
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !
SOURCE Salon international du livre de Québec