Aegis Security propose le premier mini-ordinateur au monde protégeant totalement votre anonymat





LONDRES, 30 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aegis Security Manufacturing Limited commence à commercialiser le premier mini-ordinateur au monde protégeant totalement votre anonymat sur Internet, ainsi que toute information stockée dans la mémoire interne de l'appareil.



Le mini-ordinateur s'appelle Aegis One. Cet appareil compact contient un processeur moderne ARM Cortex 1,4 GHz, un écran couleur complet de 2,8 pouces d'une résolution de 320 * 240 pixels, un boîtier entièrement métallique en aluminium et une mémoire interne de 16 à 256 Go.

Depuis plus de deux ans, Aegis Security développe des logiciels fiables de protection des données personnelles de ses clients, qui ont ensuite été intégrés à Aegis One. Le résultat de ce travail a donné naissance aux systèmes logiciels suivants : Aegis VPN, un réseau virtuel privé doté de sa propre architecture de serveur avec des canaux de communication jusqu'à 1 gbit, une connexion entièrement sécurisée et aucun journal. Aegis Crypt est un système avancé de cryptage de données, conforme à la norme AES-XTS-PLAIN64. Un mot de passe est nécessaire pour accéder au système pendant le processus de démarrage. Aegis Firewall est un pare-feu configuré par des professionnels qui bloque et filtre toutes les données entrantes et sortantes.

Le système s'appuie sur la distribution Debian (une sorte de système Linux) et il se distingue par un haut niveau de fiabilité, une interface conviviale et de nombreuses options de personnalisation. Le système vous permet d'installer les programmes nécessaires pour les applications professionnelles et de divertissement. Le référentiel comprend actuellement plus de 1 000 programmes différents.

Une fonctionnalité importante est la possibilité d'utiliser Aegis One en tant que portefeuille matériel pour stocker de la crypto-monnaie. Le logiciel installé vous permet de créer un compte dans plus de 85 monnaies populaires en quelques minutes, tandis que le système de sécurité et de cryptage protège vos fonds de manière fiable.

Aegis One est disponible à partir de 299 GBP. Aegis Security Manufacturing le livre gratuitement dans le monde entier et l'appareil est garanti un an.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b261486-e9ad-4504-9873-9a69318abded

Une vidéo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/86355eeb-7062-47b1-b76e-0706c0587b50

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 14:55 et diffusé par :