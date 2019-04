Avis aux médias - Clôture officielle du Forum sur la peste porcine africaine





OTTAWA, le 30 avril 2019 /CNW/ - Le Dr Jaspinder Komal, vétérinaire en chef pour le Canada, délégué de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour le Canada / Vice-président, direction des sciences, Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et le Dr Jack Shere, vétérinaire en chef pour les États-Unis, département de l'agriculture des États-Unis (USDA) et du Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), États-Unis feront une déclaration commune à la suite du Forum sur la peste porcine africaine (PPA) sur les résultats et les prochaines étapes, suivie d'une séance de questions et réponses avec les membres des médias et la participation de Dr Juan Gay Gutiérrez, vétérinaire en chef pour le Mexique et Directeur, Centro Nacional De Servicios De Constatación En Salud Animal (Cenapa) au SENASICA.

Date : Le 1er mai 2019 - Ottawa, Ontario - Agence canadienne d'inspection des aliments.





Les représentants des médias sont invités à l'appel conférence à l'intention des médias suite à la clôture officielle du Forum sur la PPA.



Heure : 16 h 30 à 17 h 15 (HAE)







Affiliation: Les membres des médias peuvent réserver leur place en s'inscrivant par courriel à cfia.media.acia@canada.ca.



Information pour se joindre à l'appel :





Numéro de téléphone sans frais (Canada / États-Unis) : 1-888-265-0903

Numéro local : 613-960-7519

Numéro de la conférence : 2178249#

Page Web du Forum

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 14:37 et diffusé par :