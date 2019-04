Santé Canada investit afin d'aider notre système de santé à s'adapter aux changements climatiques





Les autorités sanitaires du Canada étudient les effets de cette menace pour la santé mondiale et se préparent à y faire face

OTTAWA, le 30 avril 2019 /CNW/ - Les effets des changements climatiques sur la santé se font déjà sentir au Canada, tant au niveau individuel que dans l'ensemble du système de santé. Les changements climatiques exercent des pressions sur le système de santé canadien qui font croître les dépenses en raison de l'augmentation de la demande de services et des dommages causés par les phénomènes climatiques extrêmes aux infrastructures.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a annoncé que le gouvernement du Canada prendrait des mesures pour aider le secteur de la santé à s'adapter aux changements climatiques. Dans le cadre d'ADAPTATIONsanté, programme de renforcement des capacités d'adaptation aux changements climatiques sur le plan de la santé, Santé Canada accordera 3 millions de dollars sur trois ans à 10 organismes de santé pour la réalisation de projets qui aideront le secteur de la santé à se préparer et à faire face aux conséquences des changements climatiques.

Les changements climatiques n'ont pas les mêmes effets partout au pays. En plus du financement des 10 projets, un réseau d'autorités sanitaires sera créé afin de renforcer la réponse du Canada aux risques pour la santé liés aux changements climatiques et de permettre l'échange de pratiques exemplaires entre les collectivités. Les connaissances et les outils découlant de ces projets bénéficieront à toutes les collectivités du Canada.

Citations

« Les changements climatiques présentent de grands risques pour la santé des Canadiens, et notre système de santé doit s'adapter à leurs nombreux effets. Les autorités sanitaires du pays ont besoin d'aide pour se préparer et faire face aux conséquences des changements climatiques. Conscient de ce besoin urgent, le gouvernement appuie l'innovation dans le système de santé afin de protéger la santé de la population. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

Faits en bref

L'Organisation mondiale de la Santé a déclaré que les changements climatiques représentaient la plus grande menace pour la santé mondiale en ce 21ème siècle.

Le gouvernement du Canada investira 3 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans des projets qui aideront le Canada à se préparer et à faire face aux effets des changements climatiques sur la santé.

investira 3 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans des projets qui aideront le à se préparer et à faire face aux effets des changements climatiques sur la santé. Les 10 projets contribueront à l'atteinte des objectifs en matière de santé humaine et de bien?être du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

Dans le cadre d'un programme complémentaire appelé le Fonds du programme de maladies infectieuses et de changements climatiques, l'Agence de la santé publique du Canada versera jusqu'à 2 millions de dollars par année au cours des 11 prochaines années afin de mieux comprendre les effets des maladies infectieuses causées par les changements climatiques sur la santé et le bien-être des Canadiens.

versera jusqu'à 2 millions de dollars par année au cours des 11 prochaines années afin de mieux comprendre les effets des maladies infectieuses causées par les changements climatiques sur la santé et le bien-être des Canadiens. Le Programme sur le changement climatique et l'adaptation du secteur de la santé de Services aux Autochtones Canada s'adresse particulièrement aux collectivités autochtones situées tant au nord qu'au sud du 60 e parallèle.

parallèle. L'Initiative sur la sécurité alimentaire et les changements climatiques dans le Nord canadien des Instituts de recherche en santé du Canada a pour but de combler les lacunes dans les données de recherche.

Produits connexes

Document d'information : ADAPTATIONsanté : Programme de renforcement des capacités d'adaptation aux changements climatiques sur le plan de la santé

Liens associés

Les changements climatiques et leurs effets sur la santé

Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques

Fonds du programme de maladies infectieuses et de changements climatiques (Agence de la santé publique du Canada)

Initiative sur la sécurité alimentaire et les changements climatiques dans le Nord canadien

Programme sur le changement climatique et l'adaptation du secteur de la santé (Services aux Autochtones Canada)

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 14:34 et diffusé par :