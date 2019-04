Lancement de vHub : application web et mobile pour le partage intelligent de remorques





vHub se veut un outil permettant à l'industrie du camionnage de se moderniser.

BOUCHERVILLE, QC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les compagnies de camionnage effectuent annuellement de 15% à 25% de leur distance avec des remorques complètement vides. De plus, pour chaque tracteur, l'industrie possède en moyenne 3 remorques. C'est pourquoi vHub, lancé dans le cadre de l'exposition Expocam tenue en avril 2019 à Montréal, se veut une plateforme permettant à l'industrie du camionnage de profiter de cette capacité. vHub c'est le partage intelligent de remorques! vHub rassemble les propriétaires et les locataires de semi-remorques commerciales sur une seule plateforme numérique leur permettant ainsi d'optimiser l'utilisation de leurs remorques à des fins commerciales. Déployé dans le marché du Montréal Métropolitain, vHub compte plus de 5 000 remorques inscrites par des propriétaires et cumule des réservations pour plus de 3 000 jours de location.

vHub est disponible 24/7 en ligne ainsi que par son application mobile sur Google Play et App Store. Cette application a été conçue par une équipe multidisciplinaire regroupant des professionnels de Finloc 2000, une firme de services financiers qui sert l'industrie du transport depuis plus de 40 ans, et des développeurs de haut talent québécois.

Dans sa version actuelle, vHub offre les fonctionnalités suivantes :

Rendre des remorques disponibles à la communauté du transport;

Générer les contrats de location entre les parties;

Automatiser la facturation des locataires et le transfert de fonds aux propriétaires;

Présenter les couvertures d'assurances des locataires aux propriétaires;

Documenter une inspection de départ et de retour rigoureuse à l'aide de l'application mobile; et

Optimiser l'utilisation des systèmes de télématique déjà en place sur les remorques.

Pour les propriétaires de remorques, vHub permet de :

Générer des revenus avec leurs remorques non utilisées;

Réduire leurs coûts d'exploitation en évitant de parcourir des distances à vide pour repositionner leur parc; et

Profiter de revenus supplémentaires sans augmenter leur charge de travail grâce à une expérience numérique entièrement automatisée.

Pour les locataires de remorques, vHub permet de:

Trouver et louer des remorques près de leurs besoins afin d'éviter de parcourir des distances à vide;

Éviter les appels auprès des multiples centres de location ou compagnies de transport pour trouver une remorque; et

Simplifier la gestion du processus de location en centralisant toutes les réservations, les factures et l'historique de location dans un portail web unique.

« Chez Finloc 2000, notre mission est de contribuer au succès de l'industrie du camionnage. La technologie vHub permet la collaboration entre les propriétaires et locataires comme jamais auparavant. La plateforme numérique permettra de réduire les distances parcourues à vide et d'augmenter la profitabilité des transporteurs. » - Sébastien Blouin, Président

Selon Charles Dutil président et chef de la direction de Manac, le plus important fabricant de semi-remorques au Canada, «cette nouvelle solution pourrait redéfinir le paysage de l'industrie du transport et améliorer l'efficacité et donc le rendement des intervenants. Plusieurs bénéfices seront possibles : réduction de la congestion routière, l'usure des infrastructures, des émissions de gaz à effet de serre».

« En plus d'être un projet remarquable, la plateforme vHub réinvite vraiment son industrie. La combinaison unique de notre expertise en technologie et celle de Finloc 2000 en transport font la force de ce nouveau produit numérique. » mentionne Albert Dang-Vu, coprésident et chef de la direction de Mirego.

À propos de vHub

vHub est une division de Finloc 2000 Inc., une firme de services financiers spécialisés en équipement de transport de marchandises. Depuis sa fondation, Finloc 2000 se démarque en soutenant la croissance de nombreuses entreprises dans le domaine du transport. La rapidité et la simplicité sont au coeur de ses valeurs ce qui lui a permis de se forger une solide réputation de partenaire d'affaires. En plus de son siège social à St-Georges (Québec), Finloc 2000 possède également des places d'affaires à Boucherville, Etobicoke et Calgary.

