Invitation aux médias - Conférence de presse concernant les infirmières praticiennes spécialisées





QUÉBEC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, le président du Collège des médecins du Québec, docteur Mauril Gaudreault, ainsi que le président de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, monsieur Luc Mathieu, feront une annonce concernant les infirmières praticiennes spécialisées au Québec.

Les représentants des médias qui désirent couvrir cette activité devront se procurer une accréditation auprès du Service aux courriéristes parlementaires au 418 643-1357 ou en faire la demande par courriel à l'adresse accreditations@assnat.qc.ca.

DATE : Le mercredi 1er mai 2019



HEURE : 9 h



LIEU : Assemblée Nationale du Québec

Hôtel du Parlement

Foyer Lafontaine

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 14:15 et diffusé par :