UnionPay International propose des offres sans précédent à ses utilisateurs de paiement mobile pendant les vacances du 1er mai





SHANGHAI, 30 avril 2019 /CNW/ - À l'approche des premières vacances de quatre jours du 1er mai en Chine, le marché du tourisme émetteur continue de s'intensifier. Selon les statistiques de plusieurs agences de voyage en ligne en Chine, près de 60 % des touristes chinois voyageront à l'étranger pendant leurs vacances, vers des destinations de plus en plus diversifiées.

À ce jour, les touristes peuvent aisément utiliser les cartes UnionPay dans 174 pays et régions du globe. Et depuis le début de cette année, il est de plus en plus facile d'utiliser les cartes UnionPay en Europe, en Afrique et en Asie du Sud. Récemment, UnionPay International s'est associée avec des dizaines de milliers de commerçants bien connus dans 40 régions et pays situés en dehors des frontières de la Chine continentale pour offrir des remises spéciales allant jusqu'à 20 % aux titulaires de cartes UnionPay. Parmi ces commerçants participants, plus de 10 000 offriront des réductions aux clients qui paient avec les produits de paiement mobile UnionPay.

UnionPay continue d'améliorer sa capacité de service

Jusqu'à présent, le paiement UnionPay est disponible chez plus de 26 millions de commerçants et établissements en dehors des frontières de la Chine continentale et il couvre pratiquement toutes les destinations touristiques très prisées. Et les cartes UnionPay sont acceptées dans un nombre croissant de secteurs. En Europe, par exemple, plus de 90 % des pays et des régions ont déjà accepté les cartes UnionPay. Au premier trimestre 2019, un grand nombre de commerçants et établissements d'alimentation et de boissons, d'hôtels et de supermarchés des pays baltes, à savoir l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont commencé à accepter les cartes UnionPay, ce qui va porter le taux d'acceptation global d'UnionPay dans ces pays à 50 %. En Europe du Nord, UnionPay a récemment obtenu un taux d'acceptation de 100 % au Danemark, tandis qu'en Suède et en Finlande, plus de la moitié des commerçants locaux acceptent les cartes UnionPay.

Alors que le nombre de personnes utilisant l'application UnionPay dépasse les 150 millions, un nombre croissant de commerçants situés hors de la Chine continentale acceptent l'appli pour attirer les touristes chinois. Jusqu'à présent, les utilisateurs de l'appli UnionPay peuvent bénéficier des services de paiement mobile offerts par UnionPay, notamment le paiement par code QR et le paiement sans contact, dans 46 régions et pays situés au-delà des frontières de la Chine continentale. Le paiement par code QR UnionPay peut être effectué chez plus de 200 000 commerçants en dehors de la Chine continentale. Rien qu'à Hong Kong et à Macao, 5 000 commerçants et établissements supplémentaires, dont l'hôtel Rosedale et l'hôtel Metropark, prennent ce service en charge depuis cette année. À l'heure actuelle, plus de 14 000 commerçants à Hong Kong et à Macao acceptent le paiement par code QR UnionPay.

Des réductions spéciales pour les utilisateurs de paiement mobile UnionPay peuvent être obtenues chez un plus grand nombre de commerçants

Pendant ce pont du 1er mai, on trouve, parmi les commerçants et établissements qui proposent des offres spéciales aux titulaires de cartes UnionPay, des aéroports internationaux, des centres commerciaux, des grands magasins emblématiques, des restaurants de caractère, des entreprises de location de voitures, des hôtels, ainsi que des attractions touristiques très prisées. Parmi ces secteurs, l'aéroport est un secteur essentiel où UnionPay propose des offres spéciales.

Pendant ces vacances de mai, 100 grands aéroports en Chine et à l'étranger proposeront des offres spéciales aux titulaires de cartes UnionPay et mentionnons que 14 aéroports internationaux en République tchèque, en Afrique du Sud et en Inde participeront pour la première fois cette année. En plus des remises offertes dans les boutiques hors taxes, les titulaires de la carte UnionPay peuvent également bénéficier de toute une gamme de privilèges dans ces aéroports, tels que la réservation de bus-navettes à des prix avantageux dans les aéroports de New York et de San Francisco, la location de Wi-Fi à l'aéroport de Kuala Lumpur et l'accès au salon d'honneur à l'aéroport de Moscou.

Il est à souligner qu'un nombre beaucoup plus important de commerçants et établissements offrent des réductions aux clients qui paient avec les produits de paiement mobile UnionPay. Ces commerçants se situent principalement à Hong Kong, Macao, Taïwan, dans le Pacifique Sud, en Corée du Sud, en Asie du Sud-Est et en Russie. Et pour la première fois, de grandes boutiques hors taxes et des boutiques de marque proposent des remises pour le paiement par code QR UnionPay. Dans la boutique hors taxes « Shila Duty Free » en Corée du Sud et chez Thomas Sabo à Singapour, par exemple, des réductions sont proposées aux utilisateurs de l'appli UnionPay qui paient un certain montant en balayant le code QR UnionPay.

Les clients qui règlent leurs achats avec le paiement sans contact mobile UnionPay peuvent également profiter d'offres dans les transports en commun et les dépanneurs. Les touristes peuvent par ailleurs bénéficier de remises en utilisant le QuickPass mobile UnionPay pour prendre l'Aeroexpress de Moscou et le métro MRT Kaohsiung à Taïwan. Des remises instantanées pour les paiements sans contact UnionPay sont également octroyées dans les supermarchés Woolworths en Australie et les supermarchés CR Vanguard à Hong Kong.

