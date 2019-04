Avis aux médias - Rencontre annuelle du 1er mai - Les centrales syndicales FTQ, CSN, CSQ et CSD rencontrent le premier ministre François Legault mercredi





QUÉBEC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, les présidences des centrales syndicales québécoises rencontreront le premier ministre François Legault à 15 h 30 ce mercredi lors de la traditionnelle rencontre du 1er mai. Le premier ministre sera accompagné du ministre responsable du Travail, Jean Boulet.

Le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Daniel Boyer, le président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau, la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Éthier, et le président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Luc Vachon, feront part de leurs préoccupations dans différents dossiers touchant plusieurs secteurs d'activités. Les porte-parole syndicaux aborderont également un certain nombre de politiques gouvernementales qui touchent les travailleuses et les travailleurs.

AIDE-MÉMOIRE Quoi : Rencontre des chefs syndicaux FTQ, CSN, CSQ et CSD avec le premier ministre François Legault



Date : 1er mai 2019



Heure : 15 h 30



Où : Cabinet du premier ministre

Édifice Honoré-Mercier, 3e étage

835, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1A 1B4



Qui : Daniel Boyer (FTQ), Jacques Létourneau (CSN), Sonia Éthier (CSQ), Luc Vachon (CSD)

Les présidences des centrales seront disponibles pour rencontrer les représentants des médias dès la fin de la réunion.

SOURCE FTQ

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 14:00 et diffusé par :