UiPath lève 568 millions de dollars dans le cadre du tour de financement de série D

UiPath, la plus importante société de logiciels d'automatisation des processus robotiques (APR), ouvre la voie à une ère de l"automatisation avant tout" en concluant sa ronde de financement de série D avec 568 millions $ et une évaluation post-financement de 7 milliards $, sous la conduite de Coatue et avec l'appui de Dragoneer, Wellington, Sands Capital, et de fonds et comptes gérés par T.Rowe Price Associates, Inc. Accel, qui a mené les séries A et B, et CapitalG et Sequoia, qui ont mené la série C. Tous ont participé à cette ronde, tout comme les autres investisseurs existants, dont IVP et Madrona Venture Group. Avec une valeur de 7 milliards de dollars, UiPath est l'une des entreprises de logiciels d'IA d'entreprise qui connaît la croissance la plus rapide et la valeur la plus élevée au monde.

UiPath a clôturé son financement de série A en avril 2017 et, depuis lors, a dépassé les étapes les plus importantes de son histoire :

Développement de la plus grande communauté mondiale de l'APR, qui compte aujourd'hui plus de 400 000 utilisateurs dans 200 pays ;

Élargissement de sa clientèle à l'échelle mondiale, qui compte maintenant huit clients parmi les 10 premières entreprises du classement Fortune Global 500 et plus de 50 pour cent des 50 premières entreprises du classement Fortune Global 500 ;

Six versions livrées de la plate-forme UiPath Enterprise RPA avec une sécurité de niveau défense, le lancement d'UiPath Go !, l'intégration de l'IA en ajoutant de nouvelles fonctionnalités comme la vision par ordinateur IA, et la création d'une architecture ouverte et extensible qui a fait d'UiPath la plate-forme idéale pour le développement APR et IA tiers ;

Augmentation des produits récurrents annuels (PRA) de 8 millions $ à plus de 200 millions $ ; et

Effectif porté à plus de 2 500 employés, soit une augmentation de 16 fois au cours de la période.

"Nous sommes au point de basculement. Partout dans le monde, les chefs d'entreprise augmentent leurs effectifs avec des robots logiciels, accélérant rapidement la transformation numérique de l'ensemble de leur entreprise et libérant les employés pour qu'ils puissent consacrer du temps à des travaux plus efficaces", a déclaré Daniel Dines, co-fondateur et CEO d'UiPath. "UiPath est à la tête de cette révolution de la main-d'oeuvre, animée par notre détermination à démocratiser l'APR et à concrétiser notre vision d'un robot qui aide chaque personne. Je suis touché par le soutien incroyable que nos clients, nos partenaires et nos investisseurs nous apportent chaque jour, ce qui nous incite à travailler plus fort pour faire évoluer l'APR en tant que plateforme qui non seulement libère le véritable potentiel de l'IA, mais aussi d'autres technologies émergentes. On ne fait que commencer."

Parmi les clients récemment ajoutés, mentionnons American Fidelity, BankUnited, CWT (anciennement Carlson Wagonlit Travel), Duracell, Google, Japan Exchange Group (JPX), LogMeIn, McDonalds, NHS Shared Business Services, Nippon Life Insurance Company, NTT Communications Corporation, Orangetm, Ricoh Company Ltd, Rogers Communications, Shinsei Bank, Quest Diagnostics, Uber, US Navy, Voya Financial, Virgin Media et World Fuel Services.

L'engagement d'UiPath à fournir la meilleure solution d'APR et à créer une équipe puissante, ouverte et transparente a été largement reconnu :

Inscrit sur la liste AI 100 de CB Insights, une liste présentant les 100 sociétés privées d'IA les plus prometteuses au monde ;

Nommée au Forbes 2018 Cloud 100, décrochant la 14ème place sur la liste ;

Listée à la 26e place parmi les entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide en Amérique du Nord sur le Deloitte Fast 500 2018 ;

Nommée chef de file dans The Forrester Wavetm: Robotic Process Automation, Q2 2018; et

a remporté plus de 10 récompenses comparables dans les catégories incluant : Meilleur lieu de travail, meilleurs lieux de travail dans la région de New York, meilleures perspectives (grandes entreprises), employés les plus heureux, meilleures équipes d'ingénierie 2019, meilleures équipes de produits 2019, meilleure entreprise pour les femmes, diversité, avantages sociaux et rémunération.

"UiPath améliore la performance, l'efficacité et l'exploitation de l'entreprise d'une manière inégalée à ce stade", a déclaré Philippe Laffont, fondateur de Coatue Management. "La croissance rapide de l'entreprise au cours des deux dernières années témoigne du fait qu'UiPath transforme la façon dont les entreprises gèrent leurs ressources. L'APR représente une énorme opportunité pour les entreprises du monde entier qui adoptent l'intelligence artificielle, et qui ouvrent une nouvelle ère de productivité, d'efficacité et de satisfaction au travail."

"UiPath offre les capacités essentielles nécessaires pour améliorer le rendement des entreprises et l'emploi du temps des employés", a déclaré Greg Dunham, vice-president chez T. Rowe Price Associates, Inc. "L'industrie a connu une croissance rapide en si peu de temps, avec UiPath à sa tête, en grande partie parce que l'APR est de plus en plus reconnue comme le changement de paradigme nécessaire pour conduire la transformation numérique dans pratiquement toutes les industries dans le monde."

UiPath est à la pointe de l'ère de l'"automatisation avant tout" - promouvant le principe d'un robot pour chaque personne, offrant une formation gratuite et ouverte, une collaboration, et permettant aux robots d'apprendre de nouvelles compétences par l'IA et l'apprentissage machine. Menée par un engagement visant à faire bénéficier plus d'un million de personnes des compétences de l'ère numérique, la plateforme APR (RPA - Robotic Process Automation) de l'entreprise a déjà automatisé des millions de tâches répétitives et déroutantes pour les entreprises et les organismes gouvernementaux du monde entier, améliorant la productivité, l'expérience client et la satisfaction professionnelle du personnel.

Récemment nommée par Comparably comme le 6e lieu de travail le plus agréable et la 11ème meilleure culture d'entreprise parmi les grandes entreprises, UiPath est l'une des entreprises de logiciels d'IA d'entreprise qui connaît la croissance la plus rapide et la plus importante au monde.

