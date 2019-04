Les expéditions de modules solaires de Risen Energy vers les marchés émergents se développent rapidement





Le président du fabricant de modules solaires participe à un entretien exclusif avec Bloomberg

NINGBO, Chine, 30 avril 2019 /PRNewswire/ -- Wang Hong, président du fabricant chinois de modules solaires Risen Energy Co., Ltd. a récemment pris part à un entretien exclusif avec Bloomberg, au cours duquel il a partagé ses opinions sur le développement actuel de la société sur les marchés mondiaux et ses projets pour l'avenir. Cette interview fait suite à la récente conclusion du forum Global Business Forum de Bloomberg à New York.

« La capacité totale installée de Risen Energy dans le monde entier a atteint 5 GW en 2018 », a déclaré M. Wang au cours de l'entretien. Il a aussi fait part de ses réflexions sur les critères de Risen Energy en matière de sélection des marchés où la société projette de s'étendre. « Risen Energy n'a pas trop de critères à cet égard. La société prévoit les stratégies de développement et d'exécution pour un marché cible sur la base des caractéristiques du marché étant donné que chacun a ses propres attributs et caractéristiques. »

Au cours de l'entrevue, M. Wang a fait une présentation spéciale du marché vietnamien à ce jour où Risen Energy a connu la croissance la plus rapide. « Un an seulement après son entrée dans le pays, l'entreprise a pris une part de plus de 10 pour cent et s'attend à y connaître un développement continu », a déclaré M. Wang. « En particulier, les commandes de modules solaires qu'a reçues Risen Energy en provenance du Vietnam ont atteint 312 MW en 2018, soit près de 30 pour cent du marché. »

« Afin de répondre à la demande croissante de produits solaires du marché mondial, la société n'a cessé d'augmenter sa capacité de production au cours des dernières années et on s'attend à ce que la capacité de 2019 double sur une base annuelle », a expliqué M. Wang en parlant de la croissance de la capacité et des installations de production de Risen Energy dans le monde entier. « Alors que nos installations de production sont toutes situées en Chine, la société envisage d'étendre ses capacités de production au-delà du marché intérieur. »

« Avec la diminution progressive des coûts associés à la production d'énergie solaire, la demande pour les applications solaires va sans aucun doute poursuivre sa croissance », a répondu M. Wang, interrogé par Bloomberg pour savoir si la forte demande de produits solaires de l'Australie et de certaines parties des États-Unis est trompeuse ou durable.

Rendez-vous sur https://v.qq.com/x/page/z08594xyk1o.html pour la vidéo complète de l'interview exclusive de Bloomberg avec M. Wang à New York.

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 13:40 et diffusé par :