Résultats 2018 d'Acheter-louer.fr : 3 ans de résultats positifs

LES ULIS, France, 30 avril 2019 /PRNewswire/ -- Acheter-louer.fr pour la 3ème année consécutive annonce un résultat positif : ses produits d'exploitation ont progressé de 7% en 2018. Alors qu'elle avait subi une perte de plus de 3 M? en 2015, elle avait amorcé son retournement en 2016 avec un bénéfice de 394 K?, puis en 2017 de 137 K?, et de 171 K? en 2018, en progression de 24% par rapport à 2017.

Dotée d'une situation financière, sans dettes et d'une trésorerie très solide, la société aborde l'exercice 2019 avec confiance.

Produits d'exploitation en hausse





















En milliers d'euros *

2018 2017 Variation

2018 / 2017

Produits d'exploitation 3 870 3 610 7%

Résultat d'exploitation 192 250 -23%

Résultat courant de

l'ensemble consolidé 191 247 -22%

Résultat net part du groupe 171 137 24%

*Procédures d'audit et Rapport d'audit en

cours de finalisation





























Les produits d'exploitation progressent de 7% atteignant 3 870 K? en 2018 contre 3 610 K? en 2017. Le Chiffre d'Affaires Digital est en hausse de 24% principalement grâce aux activités d'e-marketing à la performance et à l'exploitation de bases de données.

Tandis que la ligne d'activité « BtoB » qui représente un centre de profit important a de nouveau progressé de 19% (après +14% en 2017 et +43 % en 2016).

Avec une diminution de 15,3 %, le chiffre d'affaires presse reste une activité rentable. Grâce à la variabilisation des coûts de production mise en place depuis 3 ans, la marge d'exploitation de cette activité est désormais positive.

Indicateurs de rentabilité

Le résultat d'exploitation atteint 192 K? contre 250 K? en 2017. Alors que les frais de personnel ont augmenté de 212 K? et les autres charges d'exploitation ont augmenté de 98 K?, la plus forte hausse en part relative est celui des dotations aux amortissements et provisions, charge non cash en progression de 98 K?.





atteint 191 K? contre 247 K? en 2017. Le résultat net est bénéficiaire, à 171 K? contre 137 K? en 2017, en hausse de 34 K?. Avec un résultat exceptionnel de -20 K? en 2018 en baisse de 90 K? par rapport à 2017.

Situation financière solide

En 2018, Acheter-louer.fr a continué à renforcer sa situation financière grâce à l'émission de la deuxième tranche d'Obligations Convertibles en Actions avec Bons de Souscription d'Obligations Convertibles en actions (OCABSOC) en Septembre 2018 dont le produit s'élève à 739 K?. Les OCABSOC sont composées d'obligations convertibles (« OC 2017 ») auxquelles sont attachées à chacune d'elles dix (10) bons de souscription d'obligations convertibles (ci-après les « BSOC2018 », « BSOC2019 », « BSOC2020 », « BSOC2021 », « BSOC2022 ») exerçables sur 5 ans.

Cette situation financière déjà excellente est potentiellement amenée à se renforcer encore au cours des prochaines années, au fur et à mesure de l'exercice desdits BSOC (cf. communiqué de presse du 28/09/2017).

Au 31 décembre 2018, la trésorerie consolidée s'élevait à 1 220 K? et avait évolué par rapport à l'exercice précédent comme indiqué dans le tableau ci-après :

En K? 31/12/2018 31/12/2017 Flux de trésorerie générés par l'activité -122 - 115 Flux de trésorerie généré par les opérations

d'investissement - 1 070 - 1 032 Flux de trésorerie généré par les opérations de

financement 559 2 956 Variation de trésorerie - 634 1 809 Trésorerie d'ouverture 1 853 44 Trésorerie de clôture 1 220 1 853

Au 31 décembre 2018, après conversion de 494 000 Obligations Convertibles en octobre 2018, le montant du capital social s'élève à 2 453 084,53 euros divisé en 245 308 453 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune.

Les capitaux propres du groupe s'élevaient à 10 248 K? au 31 décembre 2018.

Acheter-louer.fr optimiste pour 2019

Acheter-louer.fr a entamé l'année 2019 avec dynamisme. Outre le développement de ses activités historiques, Acheter-louer.fr avance sur plusieurs fronts. Parmi les actions en cours :

Le développement de ses actifs Data

Disposant actuellement de 3 bases de données de plus de 6 millions de contacts et d'une base SMS de plus de 3 millions de contacts, le groupe en exploite et en monétise les Datas, sous les 3 enseignes suivantes « MaLettreImmo » « Acheter-louer.fr » « MaLettreHabitat ».

Acheter-louer.fr en tant qu'éditeur de données dispose ainsi d'un véritable potentiel de développement sur le long terme et une valorisation supplémentaire de la société avec l'exploitation de ses actifs Data.

L'ambition d'Acheter-louer.fr étant de devenir un acteur incontournable sur le marché français du Data Marketing, dans les thématiques de l'immobilier et de l'habitat.

C'est pour cela qu'Acheter-louer.fr prévoit de continuer d'investir dans la collecte et l'acquisition de leads, dans l'enrichissements, la qualification la gestion et l'analyse de données, dans l'exploitation, la programmatic et le routage de bases de données.

Croissance externe

Acheter-louer.fr a étudié et non retenue plusieurs cibles en vue d'une croissance externe.

Elle continue ses prospections et espère aboutir au cours des prochains mois à la conclusion d'une opération relutive.

Les opérations envisagées ont pour vocation à être complémentaires des expertises du groupe et de ses positions.

Les domaines d'activités visés sont : Gestion de bases de données / e-marketing / SEO / e-mailing / Collecte, acquisition et qualification de lead / Régie / Routage / Création de contenu digital / Développement de solutions et d'applications appliquées à la chaîne de valeur de l'immobilier.

L'objectif de ces acquisitions est de permettre le développement des ventes croisées auprès des clients et prospects d'Acheter-louer.fr et d'augmenter la productivité du groupe.

Elles pourraient également concourir à développer l'audience directe et indirecte du site et de l'application mobile Acheter-louer.fr.

Ainsi, Acheter-louer.fr, est désormais une société solide et compétitive et aborde 2019 avec confiance.

Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent se reporter aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 arrêtés par le Directoire le 26 avril 2019 et disponibles sur le site internet de la société https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

L'audit des comptes et les rapports sont en cours de finalisation. Les annexes et rapport d'audit seront mis en ligne sur le site d'Euronext de la société dès leurs achèvements.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières de professionnels

Outils de marketing direct numérique, de site responsive ainsi qu'une gamme complète d'applications web-mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier

Campagnes e-mailing BtoC et BtoB

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/777840/Acheter_louer_fr_Logo.jpg

