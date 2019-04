EirGenix, Inc. signe un accord de licence mondial pour la commercialisation de son médicament biosimilaire, l'EG12014





NOUVEAU TAIPEI, Taiwan, 30 avril 2019 /PRNewswire/ -- EirGenix, Inc. a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de licence avec le fabricant mondial de médicaments génériques et biosimilaires, Sandoz AG. L'accord octroie à Sandoz une licence exclusive pour la commercialisation du médicament biosimilaire d'EirGenix pour le cancer du sein, l'EG12014 (trastuzumab biosimilaire à l'Herceptin de Roche/Genentech), et ce dans le monde entier, à l'exception de Taïwan et de la Chine continentale. Selon les termes de l'accord, EirGenix recevra un paiement initial et des paiements échelonnés et percevra une participation aux bénéfices pour les ventes réalisées sur le territoire. La signature de cet accord est l'un des accomplissements les plus importants pour le développement de produits d'EirGenix depuis la création de la société et représente un grand moment pour le secteur de la biotechnologie à Taïwan.

Sandoz est une division de Novartis, leader mondial des produits pharmaceutiques génériques et des biosimilaires et pionnier du domaine émergent des solutions thérapeutiques numériques sur ordonnance. Sandoz possède une longue expérience et une vaste expérience dans le développement et la commercialisation de médicaments biosimilaires et anticancéreux sur des marchés tels que l'Europe et les États-Unis. La collaboration entre EirGenix et Sandoz tirera parti de la force combinée de la R&D en médicaments biosimilaires d'EirGenix associée à la vaste expérience de Sandoz dans la vente mondiale de médicaments et ses avantages en matière d'accès au marché. Cette collaboration favorisera le développement du marché d'EirGenix et son expansion sur le marché pharmaceutique et sera extrêmement positive pour le développement financier et commercial d'EirGenix dans la mesure où elle renforcera la visibilité et la compétitivité de ses produits sur le marché mondial, ce qui permettra d'étendre le champ d'action global de la société et d'accroître sa rentabilité. Avec l'arrivée de l'EG12014 sur le marché, les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif bénéficieront de davantage d'options de traitement.

L'EG12014 (biosimilaire du trastuzumab) est entré dans un essai clinique mondial de phase 3 (étude n° : EGC002) qui, à ce jour, a été approuvé par dix autorités de réglementation, dont la FDA américaine, la TFDA de Taïwan, ainsi que par les autorités russes, biélorusses, ukrainiennes, sud-africaines, géorgiennes, sud-coréennes, indiennes et chiliennes. Un total de 800 patientes atteintes du cancer du sein participeront à cet essai clinique de phase 3 et l'analyse du critère principal d'évaluation devrait être achevée au cours du deuxième semestre de 2020 pour appuyer l'homologation du produit. Selon le rapport annuel 2018 de Roche, les ventes mondiales d'Herceptin se sont élevées à 6,982 milliards de francs suisses. L'Herceptin arrive en tête des dépenses en médicaments de l'assurance maladie nationale de Taïwan, avec des dépenses annuelles se chiffrant à près de 3 milliards de dollars taïwanais.

EirGenix, Inc. a utilisé une technologie d'ingénierie inverse pour développer ses quatre produits biosimilaires. Outre les deux biosimilaires anticorps destinés au traitement des cancers du sein HER2-positifs, deux autres médicaments biosimilaires anti-angiogenèse sont en cours de développement. EirGenix a récemment ouvert son site de production en série à Zhubei, à Taïwan, et espère produire plusieurs lots à échelle commerciale en 2019. En ce qui concerne l'activité de façonnage, elle a déjà atteint le seuil de rentabilité au premier semestre de 2016 et ses revenus ont été multipliés par plus de 35 depuis 2013. Ces derniers devraient connaître une croissance régulière au cours de la prochaine année. C'est sans conteste grâce à ses efforts incessants pour innover rapidement qu'EirGenix est devenue l'une des sociétés les plus florissantes du secteur de la biotechnologie/pharmaceutique de Taïwan.

