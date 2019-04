Tourisme Montréal remporte un prix prestigieux pour sa campagne d'accueil Bonjour





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal a reçu un Mercure, hier, dans la catégorie « L'excellence en français (PME) », au gala de la 39e édition du concours Les Mercuriades organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Ce prestigieux concours d'affaires récompense des modèles inspirants pour la relève en affaires et le milieu économique québécois. Il célèbre et reconnaît l'innovation, l'ambition, l'entrepreneuriat et la performance des entreprises d'ici, ainsi que leurs implications dans la communauté, autant au sein des PME que des grandes entreprises. Tourisme Montréal était également en nomination dans la catégorie de l'entreprise de l'année.

En 2017, Tourisme Montréal a déployé le visuel Bonjour à travers la ville, en collaboration avec les différents lieux d'arrivées de Montréal, le Bureau du taxi de Montréal, les hôteliers et les attraits de la ville. Cette offensive s'inscrivait dans le cadre du projet Montréal vous accueille, lié à l'initiative collective Je fais MTL, une plateforme visant à faire de Montréal une métropole inspirante. L'objectif principal était d'harmoniser l'accueil touristique dans les principaux lieux d'arrivée de la ville.

«?Nous sommes fiers de recevoir ce prix qui illustre l'importance que Tourisme Montréal accorde à l'ADN francophone de la métropole. Nous encourageons notre écosystème touristique à accueillir ses clients, et surtout les touristes, en français, avec le « Bonjour ». Un accueil touristique positif est essentiel à la bonne expérience des voyageurs, et nous savons que c'est très apprécié?!?», a souligné Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Le projet « Montréal vous accueille » traduit une vision commune à tous les lieux d'arrivée. Elle vise à améliorer la cohérence et la fluidité de l'accueil, puisque la qualité des services de renseignements a un effet favorable sur le tourisme et l'économie locale. Dans son plan stratégique 2019-2023, Tourisme Montréal s'est donné pour objectif de devenir la référence en accueil et en développement de stratégies interactives novatrices à destination pour accompagner le touriste tout au long de son voyage. Cette image de marque forte portée par la formule de salutation Bonjour représente la nature accueillante des Montréalais, le caractère francophone de la métropole et la vivacité de la destination.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Cette année, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

