La Financière Foresters offre une assistance d'urgence à ses membres en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick





TORONTO, 30 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Qui : La Financière ForestersMD, un fournisseur de services financiers axé sur des objectifs concrets qui s'est engagé à faire davantage pour les familles et les collectivités, offre son aide à ses membres admissibles1 touchés par les inondations en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Quoi : Les membres admissibles habitants dans la zone touchée et qui éprouvent des difficultés personnelles importantes à la suite des inondations peuvent bénéficier de subventions pour satisfaire à leurs besoins immédiats. L'aide d'urgence en cas de catastrophe naturelle se traduit par un versement par foyer. Les membres directement touchés par les inondations peuvent communiquer avec La Financière Foresters au numéro sans frais 800 828-1540 entre 8 h et 20 h (HE), du lundi au vendredi, ou par courriel à service@foresters.com.

À propos de la Financière Foresters

Depuis 1874, la Financière Foresters offre des services financiers socialement responsables aux particuliers et aux familles. La Financière Foresters comprend l'Ordre indépendant des Forestiers, la plus ancienne association d'assistance mutuelle non confessionnelle. Il s'agit d'une entreprise axée sur des objectifs qui vise à améliorer le bien-être des familles et des communautés et qui offre des produits d'assurance à plus de trois millions de membres et clients au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pendant 18 années consécutives, l'Ordre indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (excellent) d'A.M. Best. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous rendre à foresters.com.

1. Les notations A.M. Best attribuées au 2 août 2018 reflètent la solidité globale et la capacité de paiement des indemnisations de l'Ordre indépendant des forestiers (OIF), mais ne s'appliquent pas à la performance des produits non émis par l'OIF. Une notation « A » (excellent) est attribuée aux sociétés qui ont une forte capacité à respecter leurs obligations en cours envers les assurés et qui présentent, globalement, une excellente solidité financière, un rendement d'exploitation et un profil commercial de premier ordre par rapport aux normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des notations allant de A++ à F, A++ et A+ étant des notations supérieures, et A et A- étant des notations excellentes. Rendez-vous sur le site ambest.com pour consulter nos dernières notations.

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 13:10 et diffusé par :