Une vice-présidente de Keolis Canada remporte les honneurs aux Mercuriades 2019





Marie Hélène Cloutier est récipiendaire du prix Relève, Femme d'exception Énergie Valéro

MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Keolis Canada est très heureuse d'annoncer que Marie Hélène Cloutier, vice-présidente expérience passager, marketing et commercialisation, s'est vu décerner le prix « Relève, Femme d'exception Énergie Valéro » dans la catégorie « Grande Entreprise » à l'occasion du prestigieux concours d'affaires Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). La candidate retenue devait entre autres se démarquer par son ardeur, son dépassement continu ainsi que par sa capacité à mobiliser une équipe. Le prix lui a été remis lors de la soirée de gala qui s'est tenue le lundi 29 avril au Palais des congrès de Montréal.

« Nous sommes extrêmement fiers de voir Marie Hélène se distinguer par son leadership et son influence dans son milieu », souligne Patrick Gilloux, président et chef des opérations de Keolis Canada. « La réussite de Marie Hélène, qui est le fruit d'un travail d'excellence et d'un grand engagement dans son domaine, me prouve une fois de plus que de faire confiance à la relève est la clé pour dynamiser les entreprises et les aider à avancer dans leur transformation. En poste depuis un peu plus de quatre ans, elle s'est taillé une place de choix au sein de l'entreprise franco-québécoise qu'est Keolis Canada, en plus de se démarquer dans tout le réseau qui emploie plus de 63 000 personnes dans 16 pays dans le monde. Notre organisation est très chanceuse de bénéficier de son expertise et de son savoir-faire dans le domaine de la gestion de la numérisation, de la multimodalité et des mobilités intelligentes, des stratégies marketing et de commercialisation, des communications, des relations gouvernementales ainsi que des relations avec les parties prenantes ».

Marie Hélène voit ce prix comme une motivation pour les femmes qui oeuvrent comme elle en transport ou dans des champs d'expertise encore très masculins. « C'est pour moi un grand honneur d'avoir été désignée parmi les femmes d'affaires inspirantes nominées à mes côtés, qui, comme moi, constituent la relève et dont la volonté commune est de bâtir le Québec de demain », a annoncé Marie Hélène Cloutier. « Je suis également énormément privilégiée de travailler au sein d'une équipe valorisante et motivante partageant mes aspirations et mes convictions. Ce prix, c'est en grande partie grâce à eux, à leur support, mais surtout, grâce à leur confiance ».

Possédant plus de 10 ans d'expérience en transition et adaptation d'organisations vers une logique et un comportement numérique, Marie Hélène se passionne pour le lancement, la gestion de projets et la concrétisation de visions d'affaires. En 2014, elle s'est d'ailleurs classée parmi les « 30 under 30 » en technologie de l'information du journal Les Affaires. Au sein de Keolis Canada elle est entre autres responsable de la transition numérique et multimodale, des stratégies marketing et de commercialisation, ainsi que du leadership des communications et des relations gouvernementales.

À propos de Keolis Canada

Entreprise franco-québécoise, Keolis Canada se spécialise dans le transport de personnes. Qu'il s'agisse de transport interurbain, urbain, scolaire, adapté, aéroportuaire, nolisé, ou de train léger, Keolis Canada offre un service de qualité, fiable et sécuritaire grâce à son équipe de plus de 900 employés chevronnés. Keolis Canada exploite un parc de 396 véhicules. Chaque année, Keolis Canada transporte près de 10 millions de passagers et plus de 1 million de colis. Keolis Canada est détenue par l'entreprise française Groupe Keolis.

Le Groupe Keolis développe des solutions de mobilité sur mesure, adaptées aux évolutions des déplacements des voyageurs et aux attentes des collectivités. Chef de file en transport urbain en France, le Groupe Keolis est un acteur majeur du transport public de voyageurs en Europe et dans le monde. Le Groupe Keolis est détenu par la SNCF (70 %) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (30 %).

