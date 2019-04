Avis aux medias - Parler de la haine et de l'intolérance religieuse en ligne pour la commémoration de l'Holocauste





TORONTO, le 30 avril 2019 /CNW/ - Le Barreau de l'Ontario, en partenariat avec la League for Human Rights of B'nai Brith Canada et le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, tiendra une discussion pour commémorer le Jour de l'Holocauste.

Le programme présentera Anthony Housefather, député pour Mont-Royal, et président du Comité de la justice, et la Dre Barbara Perry, directrice du Centre on Hate, Bias and Extremism at UOIT, qui analyseront comment les différentes communautés peuvent collaborer pour lutter contre la haine et l'intolérance religieuse en ligne, qui donnent lieu à de la violence hors ligne.

Conférenciers :

? Anthony Housefather, député, président du Comité de la justice ? Dre Barbara Perry, directrice, Centre on Hate, Bias and Extremism (UOiT)

Quand : Jeudi 2 mai 2019

17 h 30 - 19 h

Réception : 19 h - 20 h 30

Où : Barreau de l'Ontario

130, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario)

(Veuillez entrer par la porte est, face à l'Hôtel de Ville)

Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook

SOURCE Le Barreau de l'Ontario

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 12:56 et diffusé par :