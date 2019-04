Merrill Lynch B.V. dépose son rapport financier annuel





Merrill Lynch B.V. informe aujourd'hui ses porteurs de titres que son rapport financier annuel pour l'exercice clos au 31 décembre 2018, ainsi que son rapport d'audit, ont été déposés auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (l'« AMF »), l'autorité compétente aux Pays-Bas, État membre où se trouve le siège de Merrill Lynch B.V.

Merrill Lynch B.V. met gratuitement à disposition, sur son site Internet, ses rapports financiers annuels et semestriels déposés auprès de l'AMF, dans les meilleurs délais possibles après dépôt par Merrill Lynch B.V. de ces documents à l'AMF par voie électronique. Ces documents sont publiés sur le site Internet de Bank of America Corporation à l'adresse http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=merrill_lynch dans la rubrique « Financial Information / Subsidiary Financials ».

L'AMF dispose d'un site Internet contenant les rapports et d'autres informations que les émetteurs ont l'obligation de déposer auprès d'elle. Ces documents peuvent être obtenus électroniquement sur la page de l'AMF à l'adresse http://www.afm.nl/en/professionals/registers/alle-huidige-registers.aspx.

Des copies des informations susmentionnées seront également mises à disposition, gratuitement, en appelant le +31-20-5925-606 ou en adressant une demande écrite à :

Merrill Lynch B.V.

Amstelplein 1, Rembrandt Tower, 27 Floor

1096 HA Amsterdam

Pays-Bas

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

