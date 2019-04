Négociations locales - L'Unité des laboratoires de biologie médicale conclut une entente de principe





AMOS, QC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'APTS de l'Abitibi-Témiscamingue annonce aujourd'hui que l'Unité des laboratoires de biologie médicale, qui regroupe plus d'une centaine de membres dans six installations différentes à travers la région, est parvenue à une entente de principe avec l'employeur, dans ce cas particulier le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), situé à Montréal, puisqu'il s'agit d'une unité « rapatriée » par la réforme OPTILAB.

« C'est une excellente nouvelle pour les technologistes médicales et les professionnelles, de souligner Jacques Michel Audet, représentant national de l'APTS en Abitibi-Témiscamingue. Nous espérons ardemment que cette entente va convenir aux aspirations de nos membres en matière de conditions de travail ainsi qu'aux réalités régionales propres au territoire desservi par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. »

« Dans la foulée de la réforme OPTILAB et des nombreux inconvénients qu'elle génère encore sur le terrain, cette entente aura l'effet d'une bouffée d'oxygène salutaire pour les technologistes médicales et les professionnelles, a-t-il ajouté. C'est également une bonne nouvelle pour les usager·ère·s, qui s'inquiètent souvent de l'accessibilité des services qui leur sont offerts alors que la région est confrontée à une pénurie de main-d'oeuvre grandissante. »

« Il appartiendra à nos membres de se prononcer sur l'entente de principe au cours des prochaines semaines, d'indiquer le représentant de l'APTS. Sans présumer de leur décision, j'ai bon espoir qu'ils et elles vont se rallier aux recommandations de leur équipe de négociation, qui a travaillé avec détermination et doigté pour obtenir le meilleur des résultats. »

Rappelons que ces négociations locales avaient été rendues nécessaires à la suite de la réforme de 2015 qui créait les centres intégrés (universitaires) de santé et de services sociaux (CISSS et CIUSSS). Ce faisant, on créait également de toutes nouvelles unités d'accréditation syndicale à l'échelle des nouveaux établissements, situation qui appelait à une renégociation des dispositions locales des conventions collectives, y compris pour l'Unité des laboratoires de biologie médicale de l'Abitibi-Témiscamingue.

À propos de l'APTS

Avec 55 000 membres, l'APTS est un syndicat indispensable du réseau public de la santé et des services sociaux. Elle représente plus d'une centaine de titres d'emploi distincts parmi le personnel professionnel et technique dans les domaines du diagnostic, de la réadaptation, de la nutrition, de l'intervention psychosociale, du soutien clinique et de la prévention. Dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, l'APTS représente 1 510 personnes salariées pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, dont 107 membres travaillent dans des laboratoires de biologie médicale pour le CUSM.

