Invitation au premier événement-bénéfice de la série Carte blanche du Conservatoire de musique de Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Rimouski, en association avec la Caisse Desjardins de Rimouski, TELUS et la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, vous convie au tout premier événement-bénéfice de la série Carte blanche, le samedi 8 juin 2019 dès 17 h 30. L'animation de la soirée sera élaborée autour des intérêts et coups de coeur musicaux de l'invitée d'honneur de l'événement, la comédienne Ève Landry, qui s'est fait connaître du grand public pour son rôle de Jeanne Biron dans la télésérie Unité 9 d'ICI Radio-Canada Télé.

« Je suis enchantée qu'Ève Landry, diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal et originaire du Bas-Saint-Laurent, ait accepté cette proposition. Nos invités auront le plaisir de la découvrir sous un nouveau jour durant cette soirée ponctuée de prestations musicales qui réserve à tous bien des surprises !» affirme Annie Vanasse, directrice du Conservatoire de musique de Rimouski, qui animera la soirée.

Coprésidé par M. Michel Émond, président de la Caisse Desjardins de Rimouski et M. Raymond Lacroix, vice-président régional, ventes, TELUS, cet événement unique se déroulera sous le signe de la découverte et de la création.

« Soutenir les activités du Conservatoire de musique de Rimouski correspond à la volonté de la Caisse Desjardins de Rimouski. Le Mouvement Desjardins est heureux de contribuer aux projets porteurs de cette institution qui forme la relève musicale et participe à l'effervescence culturelle de la région depuis près de cinquante ans », affirme M. Émond, coprésident d'honneur de la soirée.

« TELUS est fière d'appuyer le Conservatoire dans le dépistage et le développement des jeunes talents musicaux de la région, dès leur plus bas âge jusqu'à maturité, et de contribuer ainsi à renforcer les activités éducatives et artistiques de la collectivité de Rimouski », ajoute M. Lacroix, coprésident d'honneur de la soirée.

Au programme, un cocktail dînatoire préparé par le restaurant Arlequin, des prestations musicales des professeurs et des élèves du Conservatoire et un encan silencieux mettant de l'avant les produits et artistes de la région rimouskoise.

Événement-bénéfice pour le Conservatoire de musique de Rimouski

Carte blanche à Ève Landry

-- Sam. 8 juin 2019 | 17 h 30



Conservatoire de musique de Rimouski

22, rue Sainte-Marie, Rimouski

Billet : 100 $ (reçu fiscal au montant de 60 $)

Pour informations et billets : 418 727-3706, poste 22

Se procurer un billet ou faire un don en ligne

À propos du Conservatoire de musique de Rimouski

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves.

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique au Québec. Depuis 1993, la Fondation apporte un soutien financier aux élèves de cette institution et contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec.

