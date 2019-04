GenePOC, une société du groupe Debiopharm, signe un accord avec Meridian Bioscience pour l'acquisition de ses activités de diagnostic moléculaire





LAUSANNE, Suisse, 30 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le groupe Debiopharm (www.debiopharm.com) annonce aujourd'hui l'accord exclusif avec Meridian Biosciences, pour le rachat des activités de diagnostic moléculaire de GenePOC, la filiale québécoise de Debiopharm. Cette décision répond au besoin de trouver un partenaire avec une force commerciale solide pour GenePOC, afin d'offrir rapidement aux patients les bénéfices d'un diagnostic rapide et de haute qualité, permettant une meilleure prise en charge des maladies infectieuses grâce à de la thérapie ciblée.

Debiopharm est devenu l'actionnaire majoritaire de GenePOC en juillet 2016. Durant toutes ces années de collaboration, le développement clinique a conduit à de nombreuses avancées, dont l'approbation par la FDA et l'obtention du marquage CE de l'instrument revogene® et des 3 tests microbiens rapides pour les infections Streptocoque du groupes A et B et Clostridium difficile. Dernièrement le test GenePOC Carba a également reçu le marquage CE. GenePOC est aujourd'hui devenu un acteur majeur dans le développement d'outils de diagnostics rapides.

Meridian Bioscience fabrique, commercialise et vend une large gamme des tests diagnostiques innovants, des réactifs purifiés et des technologies génétiques biopharmaceutiques. La société dispose d'une force de vente dans plus de 50 pays à travers le monde. Elle commercialise ses produits et ses technologies à destination des hôpitaux, laboratoires de référence, centres de recherche, fabricants de diagnostics et entreprises.

« En accueillant GenePOC au sein de Debiopharm, l'objectif premier a toujours été de mettre rapidement leurs instrument et tests sur le marché. La résistance aux antibiotiques est un enjeu de santé majeur pour lequel il devient urgent d'offrir aux patients des outils de diagnostics rapides pour offrir une thérapie ciblée à la bonne infection. La force de vente de Meridian Bioscience et leur expérience incontestée en font le partenaire idéal pour GenePOC. Après presque 4 ans de collaboration, il nous est difficile de les voir partir mais nous sommes heureux d'avoir réussi ensemble à remplir ces objectifs. Je tiens personnellement à remercier toute l'équipe pour leur engagement. »

-Thierry Mauvernay, Président de Debiopharm

« Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de GenePOC et leur technologie au sein de Meridian. Avec GenePOC, nous ajoutons à notre portefeuille une nouvelle plateforme de diagnostic moléculaire à la pointe de la technologie. C'est un élément essentiel de notre stratégie visant à repositionner notre activité de diagnostic dans une vision long-terme avec une croissance durable. La plate-forme revogenetm de GenePOC répond à réel besoin de nos clients qui souhaitent offrir des solutions de diagnostic ciblées pour les infections gastro-intestinales et pour répondre aux divers besoins d'un système de santé de plus en plus complexe. Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe GenePOC et sommes impatients de poursuivre notre bonne relation avec Debiopharm. »

- Jack Kenny, Chief Executive Officer, Meridian Bioscience

A propos de GenePOC

Fondé en 2007 par le Dr Michel Bergeron, GenePOC est une société spécialisée dans le développement de dispositifs de diagnostic médical permettant la détection rapide de maladies infectieuses. L'entreprise a pour ambition de devenir le leader dans le domaine des analyses microbiologiques rapides en délocalisé. Elle a développé revogenetm, un instrument compact et automatisé permettant l'analyse de cartouches microfluidiques brevetées à usage unique, appelées PIEs, utilisant la technique de PCR en temps réel. revogenetm est disponible au Canada, aux

États-Unis et en Europe. Pour plus d'information: www.genepoc-diagnostics.com

A propos de Meridian Bioscience, Inc.

Meridian est une société spécialisée dans les sciences de la vie qui développe, fabrique, commercialise et distribue un large gamme de tests de diagnostic innovants, de réactifs rares et de produits et composants biologiques spécialisés. Nous nous engageons à développer et fournir de meilleures solutions pour des réponses rapides, précises et simples qui redéfinissent les possibilités de la vie, de la découverte au diagnostic. Grâce à la découverte et au développement, nous fournissons des matières premières essentielles aux sciences de la vie utilisées dans les tests immunologiques et moléculaires pour des applications chez l'homme, les animaux, les plantes et l'environnement. Nous fournissons également des solutions de diagnostics pour les infections gastro-intestinales et des voies respiratoires supérieures ainsi que pour les tests de plombémie. Nous établissons des relations et apportons des solutions aux hôpitaux, laboratoires de référence, centres de recherche, centres de tests vétérinaires, cabinets de médecin, fabricants de produits de diagnostic et sociétés de biotechnologie dans plus de 70 pays du monde. Les actions de Meridian sont négociées sur le NASDAQ Global Select Market, sous le symbole VIVO. L'adresse du site Web de Meridian est www.meridianbioscience.com

A propos de Debiopharm

Fondée en 1979, Debiopharm est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies ciblées en oncologie et maladies infectieuses. Forte également d'une expérience en fabrication de médicaments et en santé numérique, elle s'efforce de trouver des solutions qui amélioreront la qualité de vie des patients. Debiopharm sélectionne des médicaments candidats prometteurs et réalise leur développement clinique. Les produits sont ensuite commercialisés par de grands partenaires pharmaceutiques afin de les rendre accessibles au plus grand nombre de patients possibles.

Pour plus d'information, visitez www.debiopharm.com

Outcome Capital a été le conseiller financier exclusif de GenePOC pour cette transaction.

Contact chez Debiopharm Dawn Haughton Communication Manager dawn.haughton@debiopharm.com Tél.: +41 (0)21 321 01 11 Contact chez GenePOC Patrice Allibert CEO patrice.allibert@genepooc.ca Tél.: +1-418-650-3535



Contact chez Meridian Eric Rasmussen Executive Vice President, CFO eric.rasmussen@meridianbioscience.com Tél.: +1-513-271-3700

