Mise à jour des inondations à Laval - Légère hausse des résidences touchées : les équipes toujours mobilisées





LAVAL, QC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les résidences touchées par les eaux et les tronçons de rues inondés sont en augmentation à Laval. Pour aider les sinistrés, les employés sur le terrain et le personnel du centre de coordination des mesures d'urgence multiplient leurs efforts et s'activent pour aider les citoyens aux prises avec les inondations.

Les consignes d'évacuation demeurent en vigueur dans les secteurs suivants :

Ordre d'évacuation : 22 foyers situés dans la partie sud-est de l'île Verte, aux adresses civiques 64 à 93 de la rue Comtois, jusqu'à nouvel ordre.

Recommandation d'évacuation : environ 400 adresses pour les résidents du reste des Îles-Laval, de l'île Roussin et des bâtiments situés dans la zone de planification des opérations A. La Ville rappelle aux citoyens d'aviser les autorités municipales, en téléphonant au 311, de l'endroit où ils pourront être contactés durant leur absence.

Île Bigras : ouverture prochaine de la passerelle piétonne

Les résidents ont pu constater que la passerelle piétonne en bois a été installée. Cependant, elle ne peut pas encore être ouverte pour des raisons de sécurité. Les équipes mettent tout en oeuvre pour rétablir un passage piéton le plus rapidement possible. Le train de banlieue exo et la navette ferroviaire de nuit restent l'option de transport pour entrer et sortir de l'île, selon les horaires déjà en place.

Quelques chiffres

89 familles évacuées, dont 9 partiellement

11 familles hébergées par la Croix-Rouge

200 bâtiments inondés

1234 bâtiments touchés (eau sur le terrain, refoulement, inondation par la surface)

184 tronçons de rues inondés

189 visites de prévention effectuées le 29 avril et ça se poursuit

Approximativement 700 adresses isolées par l'eau

8 sites de dépôt de sable en vrac renfloués quotidiennement :

Parc du Moulin (Saint-François)



Parc Berthiaume-Du Tremblay (Chomedey)

( )

Centre communautaire Jolibourg (Sainte-Dorothée)



Berge Couvrette, entre le 609 et le 625, chemin du Bord-de-l'Eau, côté nord (Sainte-Dorothée)

, entre le le 625, chemin du Bord-de-l'Eau, côté nord (Sainte-Dorothée)

Centre communautaire Accès (Laval-Ouest)

)

Station de production d'eau potable (Sainte-Rose)

)

Stationnement de la caserne 7 (Auteuil)

)

Station de pompage de la rue du Parc-des-Érables (Auteuil)

Disponibilités média

Le point de presse d'aujourd'hui, le 30 avril à 14 h, se tiendra au centre de coordination des mesures d'urgence de la Ville de Laval , situé au poste de police de quartier 3 (560, 2 e Rue, à Laval). Il s'agira d'une opportunité pour les médias de voir les coulisses de la gestion des mesures d'urgence de la Ville. SVP confirmez votre présence au 450-662-4343.

situé au poste de police de quartier 3 (560, 2e Rue, à Laval). Il s'agira d'une opportunité pour les médias de voir les coulisses de la gestion des mesures d'urgence de la Ville. SVP confirmez votre présence au 450-662-4343. Les demandes médias peuvent être envoyées par courriel à medias@laval.ca

Information en temps réel en ligne

Page Web dédiée aux inondations mise à jour sur une base régulière : www.inondations.laval.ca

Carte interactive des zones à risque d'inondation : https://vl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c444d2dd07224ebe8c2959fca9c3bfd2

Publications régulières sur les réseaux sociaux Facebook Ville de Laval page officielle et Twitter @laval311

Les experts surveillent de près la situation 24 heures sur 24 afin de détecter toute situation problématique. Les services d'urgence et le 311 sont prêts à répondre aux citoyens qui auraient des questions.

Nous demandons la collaboration des médias sur le terrain pour conserver une distance raisonnable de nos intervenants lors des procédures d'évacuation ou de toute intervention, ceci afin de respecter le secret professionnel les liant.

