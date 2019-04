Antidote 10 maintenant en réseau





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Druide informatique annonce la publication d'Antidote 10 v2 pour installation en réseau. Lancée en novembre dernier, l'édition 10 d'Antidote apporte plus de 120 nouveautés pour le français et l'anglais, y compris, dans sa déclinaison bilingue, 2,5 millions de traductions de mots et expressions. La mise à jour Antidote 10 v2, publiée aujourd'hui, offre tous les outils nécessaires à son utilisation multiposte.

La version multiposte d'Antidote 10 se décline en trois produits : Antidote 10 - Français, Antidote 10 - Anglais, et Antidote 10 - Bilingue. Les abonnés au Programme de maintenance Antidote (PMA) trouveront dès demain, dans leur Espace Client, la mise à niveau à laquelle ils ont droit gratuitement. Les utilisateurs n'ayant pas renouvelé leur abonnement au PMA peuvent mettre leur Antidote à niveau en bénéficiant d'un rabais. Dans les deux cas, l'exercice d'un privilège de conversion permet de passer d'une licence pour une seule langue à Antidote 10 - Bilingue. Quant aux organisations souhaitant faire l'acquisition d'une licence d'Antidote pour la première fois, elles profitent, peu importe la déclinaison choisie, d'une structure tarifaire dégressive accessible dès 5 postes.

Antidote 10 v2 peut être déployé depuis un serveur de façon locale ou partagée (run from source), ou encore par Service de bureau à distance (RDS), en utilisant au besoin des politiques de groupe (GPO) définies par l'organisme. Il introduit plusieurs nouveaux paramètres d'installation en réseau, dont des limitations fines de l'accès à Internet à travers Antidote, l'activation forcée du filtre de contenu inapproprié et la possibilité d'obliger la vérification des courriels par l'Anti-Oups!. Enfin, les responsables de réseaux apprécieront ne plus avoir à tenir compte des librairies redistribuables.

Druide profite de l'occasion pour offrir un tout nouvel Espace Client à sa clientèle multiposte. Conçu pour regrouper toutes les licences d'une organisation, il en présente une vue globale au moyen d'un nouveau tableau de bord pratique. On y trouve tous les installateurs autorisés ainsi que des liens vers une documentation réseau entièrement réécrite et des notes de version détaillées. On peut inviter plusieurs personnes à administrer l'espace et s'y connecter par un compte Druide, Google, Facebook ou Office 365.

Antidote 10 v2 apporte aussi plusieurs améliorations aux grands ouvrages d'Antidote. Le démarrage de la correction a été accéléré et sa précision a été améliorée. Plus de 1500 nouveaux mots et locutions sont ajoutés en français, comme sublimissime, intrapreneuriat et coefficient synaptique, et 2000 en anglais, comme mudlark, hip-hopper, et naked shorting. Près de 38 000 nouvelles traductions s'ajoutent pour ceux et celles qui choisiront Antidote 10 - Bilingue. De nouveaux synonymes, de nouvelles cooccurrences, de nouvelles étymologies et de nouveaux articles de guides complètent cette importante mise à jour gratuite.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

www.druide.com

SOURCE Druide informatique inc.

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 11:55 et diffusé par :