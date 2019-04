Le gouvernement du Canada octroie un contrat au chantier Davie pour le radoub d'un brise-glace de la Garde côtière canadienne et dévoile les noms des brise-glaces provisoires





LÉVIS,QC, le 30 avril 2019 /CNW/ - Le déglaçage est une activité clé pour assurer la sécurité et l'efficacité du transport des personnes et des marchandises sur les voies navigables canadiennes, et contribue au trafic maritime et à la croissance économique toute l'année. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir à la Garde côtière canadienne l'équipement dont elle a besoin pour faire en sorte que ces voies navigables demeurent sécuritaires et ouvertes.

Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la ministre des Services publics, de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, ont annoncé aujourd'hui que le chantier Davie de Lévis, au Québec, a obtenu un contrat de 7 198 164,30 $ pour effectuer le radoub et la mise en cale sèche du NGCC Louis S. St-Laurent, le plus gros brise-glace du Canada.

Le radoub prévu du NGCC Louis S. St-Laurent permettra à la Garde côtière canadienne de continuer à assurer efficacement les services essentiels de déglaçage et d'autres services maritimes. Ce contrat a été attribué le 15 avril 2019 à la suite d'un préavis d'adjudication de contrat publié le 16 novembre 2018.

Le ministre Wilkinson a également annoncé les noms des deux brise-glaces provisoires qui sont actuellement en cours de conversion au chantier Davie : le NGCC Jean Goodwill et le NGCC Vincent Massey. Ces navires seront disponibles pour appuyer les programmes de la Garde côtière d'ici la fin de 2019 et l'été 2020, respectivement. En décembre 2018, la Garde côtière canadienne a accepté le premier des trois brise-glaces provisoires acquis pour compléter sa flotte existante pendant les périodes de prolongement de vie et de réparation des navires.

Le NGCC Jean Goodwill tire son nom d'une des membres fondatrices de l'Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada et d'une championne contemporaine des services de santé publique pour les peuples autochtones. Le NGCC Vincent Massey porte le nom du premier Canadien nommé au poste de gouverneur général, qui jusqu'alors était occupé par des personnes nées en Grande-Bretagne. Le très honorable Vincent Massey a été nommé gouverneur général sur la recommandation du premier ministre de l'époque, Louis Saint- Laurent.

Le NGCC Jean Goodwill et le NGCC Vincent Massey feront partie de la flotte nationale de la Garde côtière, qui effectue des tâches de déglaçage dans les régions du Canada atlantique, du Saint-Laurent, des Grands Lacs et de l'Arctique. Le port d'attache du NGCC Jean Goodwill sera à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et celui du NGCC Vincent Massey, à Québec, au Québec.

« Le radoub du NGCC Louis S. St-Laurent est une partie importante de l'entretien planifié de la flotte de brise-glaces de la Garde côtière. L'entretien régulier permet à notre plus gros navire d'être prêt à fournir des services essentiels de déglaçage aux Canadiens, surtout dans l'Arctique, où les escortes maritimes sont indispensables au ravitaillement des collectivités nordiques. De plus, nous avons hâte d'accueillir le NGCC Jean Goodwill et le NGCC Vincent Massey dans notre flotte pour aider la Garde côtière à accomplir le travail essentiel qu'elle réalise dans les eaux canadiennes. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les Canadiens d'un océan à l'autre comptent sur la Garde côtière canadienne pour protéger leurs rivages et leurs moyens de subsistance. Ce contrat permettra aux hommes et aux femmes de la Garde côtière canadienne d'être bien équipés pour faire leur travail important, tout en contribuant à maintenir de bons emplois pour la classe moyenne au chantier naval Davie. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et de l'Accessibilité

« L'octroi de ce contrat au chantier naval Davie par notre gouvernement témoigne du savoir-faire exceptionnel des travailleurs de l'industrie navale de notre région. Leur expertise et leur professionnalisme mondialement reconnus seront encore mis à contribution, au bénéfice de la Garde côtière canadienne, de la sécurité de nos voies maritimes et de notre économie. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Député de Québec

Faits en bref

Le NGCC Louis S. St-Laurent est le plus grand brise-glace du Canada . Son port d'attache se trouve à St. John's (Terre-Neuve-et- Labrador ).

est le plus grand brise-glace du . Son port d'attache se trouve à (Terre-Neuve-et- ). Les brise-glaces sont essentiels pour les services de la Garde côtière, la sécurité des navigateurs, la protection des eaux côtières, le réapprovisionnement des collectivités nordiques et la circulation commerciale ordonnée dans les eaux canadiennes.

L'attribution de ce contrat fait suite à un préavis d'adjudication de contrat (PAC), qui a été émis le 16 novembre 2018 et a pris fin le 4 décembre 2018. Le processus de PAC garantit un processus d'approvisionnement équitable, ouvert et transparent, en permettant à tout fournisseur intéressé de démontrer comment il pourrait répondre aux exigences du PAC.

En date de décembre 2018, la valeur des travaux attribués dans le cadre du volet réparation, radoub et entretien de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) dépassait 4,5 milliards de dollars, dont 1,56 milliard en contrats attribués à des chantiers navals du Québec dans le cadre de la SNCN.

Le 14 décembre 2018, la Garde côtière canadienne a accepté le premier des trois brise-glaces provisoires convertis par le chantier Davie dans le cadre d'un contrat de 610 millions de dollars octroyé en août 2018.

Les trois brise-glaces ont été acquis pour compléter la flotte actuelle de la Garde côtière pendant les périodes de prolongement de vie et de réparation des navires afin d'assurer une capacité continue en mer durant les périodes d'entretien prévues.

Conformément à la Politique relative aux noms des navires de la Garde côtière canadienne, le NGCC Jean Goodwill et le NGCC Vincent Massey ont été nommés en l'honneur de leaders canadiens qui ont apporté une contribution importante au Canada .

