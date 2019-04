Invitation aux médias - Près de 400 membres d'Unifor sont attendus pour le Conseil québécois au Centre des congrès de Trois-Rivières





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - De 1er au 3 mai, le syndicat Unifor tiendra son Conseil québécois à Trois-Rivières alors que plus de 400 personnes membres et invitées sont attendues pour l'événement. Renaud Gagné, directeur québécois présentera son rapport des activités des derniers mois et à venir, Jerry Dias, président du syndicat Unifor prendra aussi la parole. En outre, l'événement accueillera Marie Grégoire, communicatrice ainsi que Pierrich Plusquellec professeur chercheur au centre de recherche de l'institut universitaire en santé mentale de Montréal (CRIUSMM). À l'occasion de la journée du 1er mai, l'assemblée aura l'occasion de célébrer la Fête internationale des travailleuses et des travailleurs lors d'une marche sur l'heure du midi.

Événement : Conseil québécois du syndicat Unifor Où : Hôtel Delta de Trois Rivières Quand : À compter de mercredi 1er mai 9 h jusqu'à vendredi 3 mai midi.



Notamment à l'horaire : Mercredi AM: Rapport de Renaud Gagné, directeur québécois et de Jerry Dias, président national Mercredi midi : Marche dans le centre-ville de Trois-Rivières Jeudi matin : présentation de Marie-Grégoire suivi d'ateliers sur les élections fédérales Jeudi PM : présentation sur le stress de Pierrich Plusquellec Vendredi : visite de Clément Masse de la section locale 9700 des Métallos d'ABI

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente plus de 52 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

