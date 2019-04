Le printemps arrivé, c'est donc le temps d'être dehors dans la nature, mais prenez garde et faites un examen de vérification de la présence de tiques sur tout votre corps avant de rentrer.





MONROE, Connecticut, 30 avril 2019 /CNW/ - Parlons de tiques. Après un long hiver, les jardiniers anticipent se salir les mains et travailler dans leurs jardins. Mais, malheureusement, le printemps marque une période particulièrement active pour les tiques. Soyez averti: les maladies transmises par les tiques sont à la hausse.

Chaque année, les provinces signalent de plus en plus de cas de maladie de Lyme à Santé Canada, mais ce nombre ne correspond pas à tous les cas de maladie de Lyme puisque de nombreux cas ne sont pas signalés. Selon des estimations récentes, environ 3 000 personnes pourraient contracter la maladie de Lyme chaque année au Canada.

De nouvelles données publiées par le gouvernement du Canada en 2018 montrent que les cas déclarés de maladie de Lyme ont plus que doublé, passant de 992 cas en 2016 à 2025 en 2017, les taux les plus élevés étant enregistrés en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse. Bien que la cause de la hausse des tiques reste incertaine, un certain nombre de facteurs peuvent affecter les populations de tiques, notamment la température, les précipitations, l'humidité et, très certainement, les populations hôtes, comme les cerfs et les lapins.

Bien qu'on puisse retrouver des tiques à peu près n'importe où en banlieue, elles préfèrent les zones boisées, les jardins, les plantations et les hautes herbes. Une des raisons qui fait que les tiques continuent à prospérer est leur propension à traîner sur les arbustes, les arbres et les hautes herbes attendant un hôte sans méfiance - tel les cerfs, les lapins ou votre animal de compagnie - pour s'y attacher jusqu'à chez vous.

On constate que les cerfs et les lapins se sont bien installés en banlieue et que la plupart d'entre nous en avons vu souvent sur nos terrains. Quand vous voyez des cerfs ou des lapins, il est fort probable qu'ils sont infestés de tiques et que les tiques restent sur vos terrains une fois que les cerfs et les lapins sont repartis. Une fois sur votre terrain, les tiques ont besoin d'un hôte pour survivre ce qu'ils trouvent facilement en s'attachent à votre chien, votre chat ou tout autre être humain à proximité.

Éviter les activités de plein air en saison estivale n'est pas une option; la prévention et la protection sont donc primordiales pour éviter les tiques et se protéger des maladies transmises par les tiques.

Il est évident que les cerfs et les lapins transportent des tiques dans votre jardin. Votre meilleure défense, et la plus logique, consiste à les décourager d'errer sur votre propriété.

Un des moyens les plus fiables et les plus logiques de garder les tiques hors de votre jardin est de garder les chevreuils et les lapins hors de votre jardin.

Il existe un certain nombre de stratégies pour tenir les cerfs et les lapins à distance, y compris des barrières physiques, mais les barrières ne sont pas très jolies les chevreuils peuvent sauter beaucoup plus haut que les deux mètres que la plupart des règlements municipaux permettent pour les clôtures. Les lapins peuvent creuser jusqu'à un demi-mètre sous les clôtures. Planter des variétés résistantes aux cerfs comme les soucis, les digitales pourprées et le romarin pourrait aider, mais lorsque les sources alimentaires sont faibles, les cerfs et les lapins mangent à peu près n'importe quoi. Les dissuasifs de mouvement positionnés près de votre jardin peuvent les effrayer, mais vous devrez les repositionner continuellement car les chevreuils et les lapins s'y habitueront et ils ne seront plus effrayés.

Retournons à la logique. Nous savons que les cerfs et les lapins comptent énormément sur leur sens du goût pour se nourrir et leur odorat pour les alerter à la présence de prédateurs. L'utilisation d'un répulsif fonctionnant à l'aversion de l'odorat et de la peur, tel que le Répulsif à Cerfs et Lapins Bobbex, est souvent considérée comme le moyen le plus efficace, le plus pratique et le plus facile de garder les cerfs et les lapins hors de votre jardin et par conséquence aussi éloigner les tiques. Les répulsifs sont une solution géniale.

Il existe une gamme de répulsifs, mais le Répulsif à Cerfs et Lapins Bobbex fonctionne. Son efficacité a été prouvée par une tierce partie - le ministère des Forêts et de l'Horticulture du Connecticut. Bobbex a surpassé neuf autres produits répulsifs, a été cité en première place dans les tests de comparaison et en deuxième position en termes d'efficacité seulement surpassé par une barrière.

Le Répulsif à Cerfs et Lapins Bobbex allient des dissuasifs qui fonctionnent sur l'odorat et le goût. Ce répulsif, entièrement naturel, combine six senteurs, notamment des oeufs putrifiés, de l'ail, de l'huile de girofle (entre autres) pour imiter les odeurs de prédateur, ce qui fait que Bobbex est un répulsif efficace pour éloigner les cerfs et les lapins. Le répulsif a également un goût horrible pour les cerfs et les lapins tout en étant bon pour les plantes, car il contient des oligo-éléments, notamment de l'azote et du phosphore. Une fois sèche le produit est invisible, il est inoffensif pour les humains et les animaux domestiques, il ne brûlera pas les plantes et son odeur sera indétectable au bout de 24 heures, mais les chevreuils et les lapins seront toujours repoussés. Bobbex n'e pose aucun danger pour les plantes les plus sensibles et peut être utilisé sur des arbustes, des arbres ou pour faire tremper vos bulbes avant de les planter.

En conclusion, les tiques sont à la hausse et les populations de cerfs et de lapins sont nombreuses un peu partout. La double clé pour combattre à la fois les cerfs et les lapins dans votre jardin et de réduire le nombre d'hôtes pour les tiques est une protection proactive - utiliser un répulsif vérifié, testé et efficace tel que le Répulsif à Cerfs et Lapins Bobbex. N'oubliez pas que les tiques peuvent être actives toute l'année et que Bobbex est conçu pour une utilisation tout au long de l'année.

Pour plus de renseignements sur le Répulsif à Cerfs et Lapins Bobbex, visitez le site https://bobbex.ca/fr.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/877792/Bobbex__deer_near_home.jpg

SOURCE Bobbex Inc.

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 11:18 et diffusé par :