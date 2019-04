Sondage : Près de la moitié des Canadiens qui cherchent un emploi reçoivent plus d'une offre





La plupart des candidats prennent au plus deux jours pour choisir l'offre qu'ils accepteront.

TORONTO, le 30 avril 2019 /CNW/ - Selon une nouvelle recherche, les entreprises ne devraient pas présumer que leur offre d'emploi est la seule option d'un candidat. Un sondage effectué auprès de travailleurs par Robert Half Finance et Comptabilité, un cabinet mondial de recrutement, indique que près de la moitié des chercheurs d'emploi au Canada (49 %) ont reçu au moins deux offres au même moment pendant leur processus de recherche.

La concurrence pour s'approprier les meilleurs candidats est féroce. Les candidats prennent généralement une décision rapidement lorsqu'ils reçoivent une offre avantageuse. En effet, la majorité des professionnels qui ont répondu au sondage (71 %) ont indiqué avoir pris leur décision en deux jours ou moins. Voici les cinq principales raisons pour lesquelles les chercheurs d'emploi ont accepté une offre plutôt qu'une autre :

Salaire

Avantages sociaux

Responsabilités ou défis liés au poste

Durée des déplacements

Possibilité d'avancement professionnel

« Il y a de bonnes chances que votre candidat idéal soit également celui d'un autre gestionnaire. C'est pourquoi il est essentiel que les entreprises se présentent sous leur meilleur jour et agissent rapidement pour s'approprier les talents dont elles ont besoin », a expliqué David King, président principal de district de Robert Half.

« Les responsables du recrutement qui désirent faire pencher la balance en leur faveur doivent se concentrer non seulement sur un salaire et des avantages sociaux concurrentiels, mais aussi sur la promotion de ce qui fait de leur entreprise un endroit où il fait bon travailler, a ajouté M. King. Les chercheurs d'emploi prennent leurs décisions rapidement. Les entreprises qui sont réputées pour le soutien qu'elles offrent quant aux besoins individuels et aux objectifs professionnels de leurs employés se démarqueront en raison de leur engagement à l'égard de la satisfaction et de la réussite de ces derniers. »

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half Finance et Comptabilité et mené par une firme de sondage indépendante. Il regroupe les réponses de plus de 400 travailleurs âgés de 18 ans ou plus qui travaillent dans des bureaux au Canada.

Robert Half Finance et Comptabilité

Fondée en 1948, Robert Half Finance et Comptabilité, une division de Robert Half, est la plus grande firme de recrutement spécialisée en finance au monde. L'entreprise compte plus de 300 bureaux dans le monde. Pour en savoir plus, visitez roberthalf.ca/finance.

