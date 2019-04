Avis aux médias - La ministre Duncan annoncera l'octroi d'un financement lié à l'équité des genres dans le sport

Parlons de tiques. Après un long hiver, les jardiniers anticipent se salir les mains et travailler dans leurs jardins. Mais, malheureusement, le printemps marque une période particulièrement active pour les tiques. Soyez averti: les maladies...

L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, annoncera mercredi l'octroi d'un financement lié à l'équité des genres dans le sport. Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de...

Emaar Hospitality Group, fournisseur international de services hôteliers et de loisirs basé à Dubaï, propose une vente flash de trois jours assurant un rapport qualité/prix imbattable à sa clientèle, avec 25 % de remise sur toutes les réservations de...