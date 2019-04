Masimo annonce Masimo Open Connect®, le premier module tiers marqué CE pour la plateforme de connectivité et de surveillance du patient Root®





Masimo (NASDAQ : MASI) et Mdoloris Medical Systems ont annoncé aujourd'hui le marquage CE du module Analgesia Nociception Index (ANI®) de Mdoloris pour la plateforme de connectivité et de surveillance du patient Masimo Root®, le premier résultat disponible sur le marché d'un partenariat tiers Masimo Open Connect® (MOC) entre Mdoloris et Masimo.

L'approche unique de Masimo envers l'intégration de la technologie médicale dans le cadre de partenariats Masimo Open Connect aborde certains des plus grands obstacles à l'adoption de la nouvelle technologie dans la surveillance des patients. L'architecture ouverte et la connectivité avancée de la plateforme Root permet aux sociétés tierces de contourner les obstacles et le temps nécessaire pour l'intégration d'un moniteur multiparamètre traditionnel en contrôlant leurs propres projets d'intégration Root. Les tiers peuvent alors développer indépendamment, obtenir les approbations règlementaires et commercialiser leur propre module MOC-9® ou leur appli MOC-C® externe pour Root en utilisant le kit de développement logiciel MOC de Masimo et le soutien de ses équipes d'ingénierie et de distribution.

Joe Kiani, fondateur et PDG de Masimo, a déclaré, « Nous sommes fiers d'annoncer ANI, le premier module MOC-9 tiers disponible sur le marché pour Root, et le premier d'une longue série. Avec l'expansion continue de ses capacités, Root devient une plateforme de chevet du patient plus puissante que jamais. « Nous considérons que Root, doté de l'interface Masimo Open Connect, peut faire pour la surveillance des patients ce que l'ordinateur de bureau a fait pour l'informatique : accélérer le cycle d'innovation de la surveillance des patients, réduire le coût de cette surveillance, et prolonger la durée de vie utile des équipements dans lesquels les hôpitaux investissent. »

« Nous sommes ravis d'annoncer que la vente d'ANI est désormais autorisée dans l'UE », a ajouté Fabien Pagniez, fondateur et PDG de Mdoloris Medical Systems. « Nous considérons que Masimo est la société la plus innovante dans le secteur de la surveillance du patient et estimons que Root offre une solution unique et probante pour la mise en oeuvre de notre technologie ANI. »

Le module ANI sur Masimo Root n'a pas obtenu l'autorisation 510(k) et n'est pas en vente aux États-Unis.

À propos de Masimo

Masimo (NASDAQ : MASI) est un leader mondial des technologies de surveillance non invasives, novatrices. Notre mission vise à améliorer les résultats thérapeutiques pour les patients et à réduire le coût des soins. En 1995, la société a lancé l'oxymétrie de pouls Masimo SET® Measure-through-Motion and Low Perfusiontm, qui s'est avérée surperformer d'autres technologies d'oxymétrie de pouls dans plus de 100 études indépendantes et objectives.1 Masimo SET® s'est également avéré aider les cliniciens à réduire la rétinopathie sévère de la prématurité chez les nouveau-nés,2 améliorer le dépistage de la CCC chez les nouveau-nés,3 et, utilisé dans le cadre d'une surveillance continue avec Patient SafetyNettm de Masimo dans les salles post-chirurgicales, réduire les activations et les coûts d'intervention rapide.4-6 On estime que Masimo SET® est utilisé chez plus de 100 millions de patients dans de grands hôpitaux et autres établissements de soins de santé à travers le monde,7 et constitue l'oxymétrie pulsée principale dans 9 des 10 plus grands hôpitaux répertoriés dans le 2018-19 U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll.8 En 2005, Masimo a lancé la technologie de CO-Oxymétrie de pouls rainbow® qui permet la surveillance non invasive et continue des constituants sanguins dont la mesure nécessitait auparavant des procédures invasives, notamment l'hémoglobine totale (SpHb®), la teneur en oxygène (SpOCtm), la carboxyhémoglobine (SpCO®), la méthémoglobine (SpMet®), l'indice de variabilité de la pléth (PVi®), et, plus récemment, l'indice de réserve en oxygène (ORitm), ainsi que SpO 2 , la fréquence cardiaque et l'indice de perfusion (IP). En 2014, Masimo a introduit Root®, une plateforme intuitive de connectivité et de suivi des patients dotée de l'interface Masimo Open Connect® (MOC-9®), qui permet à d'autres sociétés d'ajouter à Root de nouvelles fonctionnalités et capacités de mesure. Masimo joue également un rôle actif de leader en matière de santé mobile avec des produits, tels que le moniteur portable pour le patient, Radius-7®, l'oxymètre de pouls pour smartphones, iSpO 2 ® et l'oxymètre de pouls du bout des doigts, MightySattm. Un complément d'information sur Masimo et ses produits est disponible sur www.masimo.com. Les études cliniques publiées sur les produits Masimo sont disponibles sur http://www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

L'ORi n'a pas obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA et n'est pas en vente aux États-Unis. L'utilisation de la marque de commerce, Patient SafetyNet, est sous licence de l'University HealthSystem Consortium.

À propos de Mdoloris Medical Systems

Mdoloris (www.mdoloris.com), un fabricant de dispositifs médicaux, a été créé en juin 2010 et s'appuie sur une recherche universitaire de 23 ans menée dans l'hôpital universitaire de Lille, en France. Mdoloris a une représentation internationale dans plus de 64 pays et une réputation d'excellence scientifique, technique et médicale. À ce jour, Mdoloris a développé trois produits, tous capables d'évaluer continuellement le niveau de douleur des patients (la technologie ANI pour les patients âgés de plus de deux ans, la technologie NIPE pour les nouveau-nés, et la technologie PTA pour les animaux domestiques). Ses technologies innovantes fournissent une valeur ajoutée clinique aux cliniciens qui ne peuvent pas communiquer avec leurs patients pour personnaliser les médicaments contre la douleur et éviter les effets secondaires connus résultant d'un sur-dosage ou d'un sous-dosage de ces médicaments. Plus de 1 200 appareils sont utilisés aujourd'hui par les anesthésiologistes et les intensivistes à l'échelle mondiale et plus de 140 000 patients ont bénéficié des technologies de Mdoloris. Le moniteur autonome de Mdoloris promouvant sa technologie adulte innovante a obtenu l'autorisation 510(k) via la marque HFVI aux États-Unis sous le numéro K142969. Mdoloris a clôturé récemment une ronde de levée de fonds de neuf millions d'euros dans le but de poursuivre le développement de technologies nouvelles dans le monde dont l'objectif ne change pas : aider les cliniciens à améliorer la qualité des soins.

Références

Déclarations prévisionnelles

